Maden ve Emek Karikatür Yarışması için başvurular başladı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, kuruluşunun 30. yılı kapsamında “Maden ve Emek Karikatür Yarışması” düzenliyor.

Yarışma, madencilerin yeraltı ve yerüstündeki çalışma koşullarını, emeğin değerini ve madenciliğin toplumsal boyutlarını karikatür sanatı aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Katılımcılar; madenciler ve madenci emeğinin yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliği, yeraltı ve yerüstü çalışma koşulları, üretim, dayanışma ve madenciliğin toplumsal etkilerini konu alan eserlerle yarışmaya başvurabilecek.

Yapay zekayla üretilen eserler kabul edilmeyecek

Yarışma, 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel tüm çizerlere açık.

Gönderilecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olması gerekiyor. Tamamen veya kısmen yapay zeka araçlarıyla üretilen görseller ise yarışmaya kabul edilmeyecek.

Ön değerlendirmeyi geçen eserler, benzer veya kopya çalışmaların belirlenebilmesi amacıyla internet üzerinden yayımlanacak ve bir hafta boyunca itiraza açık tutulacak. Gerekçeli ve belgeli itirazlar, yarışma düzenleme kurulu ile seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Seçilen eserler İstanbul’da sergilenecek

Yarışmada seçilen karikatürler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında 2026’da İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerde sergilenecek.

Birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca Maden Mühendisi-Karikatürist Nusret Öztürk Mansiyon Ödülü verilecek.

Başvurular için karikatürlerin A4 veya A3 boyutunda, 300 dpi çözünürlükte ve JPG formatında hazırlanması gerekiyor.

Katılımcıların başvuru sırasında ad, soyad, rumuz, doğum yılı, iletişim bilgileri ve kısa özgeçmişlerini de iletmeleri isteniyor. E-posta ile gönderilecek dosyaların “ad_soyad_01”, “ad_soyad_02” ve “ad_soyad_03” biçiminde adlandırılması gerekiyor.

“Maden ve Emek” temalı yarışmanın son başvuru tarihi 31 Ekim 2026.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için maden.org.tr adresi ziyaret edilebilir; eserler [email protected] adresine gönderilebilir.

(HA)