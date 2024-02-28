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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 08:44
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Maden ocağında iş cinayeti

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Baykul Sağlam hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Maden ocağında iş cinayeti
Fotoğraf: AA

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan 44 yaşındaki işçi Baykul Sağlam, dün gece eksi 360 kodunda, kömür dökümü işlemi sırasında 5 tonluk kömür vagonu ile tumba arasına sıkıştı.

Mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye giderek olayla ilgili bilgi aldı.

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(AS)

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