Maden ocağında iş cinayeti

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan 44 yaşındaki işçi Baykul Sağlam, dün gece eksi 360 kodunda, kömür dökümü işlemi sırasında 5 tonluk kömür vagonu ile tumba arasına sıkıştı.

Mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye giderek olayla ilgili bilgi aldı.

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(AS)