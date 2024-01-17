Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım - Kara, 6 Şubat depremleri sonrasında kaybolan çocuklarla ilgili yaptığı açıklamada, kendisiyle irtibata geçen yurttaşlardan örnekler vererek, “Madem hiçbir kayıp çocuğumuz yok; aileler neden 11 aydır çocuklarını arıyor?” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu" iddiasına ilişkin açıklamada bulunmuş ve “"1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekrar ilan ediyorum. Bu çocukların kimlik tespitleri devletin bütün birimleriyle titizlikle yapıldı" demişti.

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği paylaşımlarını kaynak gösteren Kara şu açıklamayı yaptı:

"Hatay’da ve depremden etkilenen diğer illerimizde, yüzlerce vatandaşımız kayboldu. Biz bu konuyu Meclis gündemine getirdik; kah kürsü konuşmalarımızda kah vermiş olduğumuz araştırma önergesiyle, bu kayıpların bulunması için Meclis araştırması açılmasını talep ettik.

"Araştırma önergemizde atıf yaptığımız üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının paylaşmış olduğu verilere göre, Hatay’da 211 yurttaşımız kayıp. Ancak yurttaşlarımızdan gelen bilgiler bu sayının çok daha fazla olduğunu işaret ediyor. Bu sayının içinde ne yazık ki çocuklarımız da bulunuyor.

"Bizimle irtibata geçen yakınları, neredeyse bir yıldan beri çocuklarının kayıp olduğunu söylüyor. Sadece Antakya’daki Rönesans Sitesi’nde ikamet eden 6 evladımıza halen ulaşılabilmiş değil. Yine Antakya’da, İlke Sitesi’nde 4 çocuğumuz kayıp. Ancak birkaç gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, 6 Şubat depreminden bu yana bir tane bile kayıp çocuğumuz bulunmuyor. Hiçbir kayıp çocuğumuz yoksa, Rönesans Sitesi'ndeki 2 yaşındaki Esila, 1 yaşındaki Mehmet Akif Koşar; Kahramanmaraş, Ebrar Sitesi'ndeki 3 yaşındaki Alya Dua Kılınç; Antakya İlke Apartmanı'ndaki 8 yaşındaki Ebrar ve 4 yaşındaki Cansu Erva Dönmez nerede? Bu evlatlarımızın ailelerine herhangi bir bilgi verildi mi? Madem hiçbir kayıp çocuğumuz yok; aileler neden 11 aydır çocuklarını arıyor? Bakanlığın bu sorulara yanıt vermesini talep ediyoruz.” (AÖ)