ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 09:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 09:54
2 dk Okuma

Madam Martha Koyu için yürütmeyi durdurma talebi

Adalar Belediyesi, “Tüm Adalıları ve duyarlı kamuoyunu süreci ve yargılama safahatını takip etmeye, hatta dosyalara asli müdahale talebinde bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Madam Martha Koyu için yürütmeyi durdurma talebi
*Madam Martha Koyu (Fotoğraf: Adalar Belediyesi)

İstanbul’da Adalar Belediyesi, Burgazada Madam Martha Koyu’nun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmasına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtı.

Konuya ilişkin Adalar Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

1. Derece SİT alanı olan ve 2019 ve 2021 yıllarında da özel kişilere devredilmek üzere ihaleye çıkılan Burgazada'daki Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 150 bin TL.

Adalar Belediyesi: Tutumumuz halktan ve Adalılardan yanadır
Adalar Belediyesi: Tutumumuz halktan ve Adalılardan yanadır
29 Nisan 2024

Madam Martha Koyu’na ilişkin ihale kararından geri dönülmesi için İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduklarını hatırlatan Adalar Belediyesi, son gelişmeleri aktardı:

“Akabinde 02.05.2024 tarihinde belediyemiz hukuk birimi ve ilgili müdürlüklerin birim amirlerinden oluşan bir heyeti görevlendirerek hem yapmış olduğumuz müracaatın takibini gerçekleştirdik hem de 08.05.2024 tarihinde yapılacak ihaleye ilişkin karardan rücu edilmesine ilişkin talebimizi şifahen de Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’ne ilettik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ile bu yöndeki temaslarımız devam etmekte olup, 07.05.2024 tarihinde Bölge Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı düzeyinde bir görüşme daha gerçekleştirilecektir.”

1. Derece SİT alanı olan ve 2019 ve 2021 yıllarında da özel kişilere devredilmek üzere ihaleye çıkılan Burgazada'daki Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 150 bin TL.

Adalılara çağrı

Yürütmeyi durdurma talebiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını belirten Adalar Belediyesi, “Durumun önemi ve aciliyeti sebebiyle, hem de Adalar ilçemizin doğal yapısının korunması noktasındaki kararlı irademizin gereğine binaen söz konusu ihale işlemine ilişkin idari karara karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık” dedi.

Adalar Belediyesi, “süreci ve yargılama safahatını takip etme, hatta dosyalara asli müdahale talebinde bulunmak” üzere Adalılara ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

(VC)

adalar belediyesi Adalar burgazada madam martha koyu
ilgili haberler
Adalar Belediyesi: Tutumumuz halktan ve Adalılardan yanadır
29 Nisan 2024
/haber/adalar-belediyesi-tutumumuz-halktan-ve-adalilardan-yanadir-294774
Adalar İmar Planı’nın iptalini isteyen Adalılar, yargıya başvuruyor
19 Ekim 2023
/haber/adalar-imar-planinin-iptalini-isteyen-adalilar-yargiya-basvuruyor-286640
Adalar’ı korusak mı, saklasak mı?
9 Eylül 2023
/yazi/adalar-i-korusak-mi-saklasak-mi-283719
İBB’den Adalar İmar Planı'na yanıt
25 Ağustos 2023
/haber/ibb-den-adalar-imar-plani-na-yanit-283194
Adalar yapılaşmaya açılıyor
24 Ağustos 2023
/haber/adalar-yapilasmaya-aciliyor-283116
ilgili haberler
Adalar Belediyesi: Tutumumuz halktan ve Adalılardan yanadır
29 Nisan 2024
/haber/adalar-belediyesi-tutumumuz-halktan-ve-adalilardan-yanadir-294774
Adalar İmar Planı’nın iptalini isteyen Adalılar, yargıya başvuruyor
19 Ekim 2023
/haber/adalar-imar-planinin-iptalini-isteyen-adalilar-yargiya-basvuruyor-286640
Adalar’ı korusak mı, saklasak mı?
9 Eylül 2023
/yazi/adalar-i-korusak-mi-saklasak-mi-283719
İBB’den Adalar İmar Planı'na yanıt
25 Ağustos 2023
/haber/ibb-den-adalar-imar-plani-na-yanit-283194
Adalar yapılaşmaya açılıyor
24 Ağustos 2023
/haber/adalar-yapilasmaya-aciliyor-283116
Sayfa Başına Git