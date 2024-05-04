Madam Martha Koyu için yürütmeyi durdurma talebi

İstanbul’da Adalar Belediyesi, Burgazada Madam Martha Koyu’nun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmasına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtı.

Konuya ilişkin Adalar Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

1. Derece SİT alanı olan ve 2019 ve 2021 yıllarında da özel kişilere devredilmek üzere ihaleye çıkılan Burgazada'daki Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 150 bin TL.

Adalar Belediyesi: Tutumumuz halktan ve Adalılardan yanadır

Madam Martha Koyu’na ilişkin ihale kararından geri dönülmesi için İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduklarını hatırlatan Adalar Belediyesi, son gelişmeleri aktardı:

“Akabinde 02.05.2024 tarihinde belediyemiz hukuk birimi ve ilgili müdürlüklerin birim amirlerinden oluşan bir heyeti görevlendirerek hem yapmış olduğumuz müracaatın takibini gerçekleştirdik hem de 08.05.2024 tarihinde yapılacak ihaleye ilişkin karardan rücu edilmesine ilişkin talebimizi şifahen de Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’ne ilettik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ile bu yöndeki temaslarımız devam etmekte olup, 07.05.2024 tarihinde Bölge Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı düzeyinde bir görüşme daha gerçekleştirilecektir.”

1. Derece SİT alanı olan ve 2019 ve 2021 yıllarında da özel kişilere devredilmek üzere ihaleye çıkılan Burgazada'daki Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 150 bin TL.

Adalılara çağrı

Yürütmeyi durdurma talebiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını belirten Adalar Belediyesi, “Durumun önemi ve aciliyeti sebebiyle, hem de Adalar ilçemizin doğal yapısının korunması noktasındaki kararlı irademizin gereğine binaen söz konusu ihale işlemine ilişkin idari karara karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık” dedi.

Adalar Belediyesi, “süreci ve yargılama safahatını takip etme, hatta dosyalara asli müdahale talebinde bulunmak” üzere Adalılara ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

(VC)