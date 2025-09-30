Madagaskar’daki protestoların ardından hükümet görevden alındı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde günlerdir süren elektrik ve su kesintisi protestolarının ardından Başbakan Christian Ntsay ve tüm kabine üyelerini görevden aldığını açıkladı.
Rajoelina, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, halkın tepkisini dikkate aldığını belirterek, ülkenin yeniden istikrar kazanması ve reformların önünün açılması için hükümeti fesh ettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Rajoelina, yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin yalnızca rutin işlerle görevine devam edeceğini bildirdi.
Protestolar
Ülkede, başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi, haftalardır süren su ve elektrik kesintilerini protesto etmek için sokaklara çıktı.
Polis, protestolara sert bir şekilde müdahale etti.
Protestolarda özellikle gençler ön saflarda yer alırken, hükümete kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele çağrısı yapıldı.
Protestoların ülke geneline yayılması üzerine, 26 Eylül’de bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilân edildi.
Yetkililer, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. (TY)