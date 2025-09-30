Madagaskar’daki protestoların ardından hükümet görevden alındı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde günlerdir süren elektrik ve su kesintisi protestolarının ardından Başbakan Christian Ntsay ve tüm kabine üyelerini görevden aldığını açıkladı.

Rajoelina, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, halkın tepkisini dikkate aldığını belirterek, ülkenin yeniden istikrar kazanması ve reformların önünün açılması için hükümeti fesh ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Rajoelina, yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin yalnızca rutin işlerle görevine devam edeceğini bildirdi.