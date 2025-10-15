Madagaskar: Ordu iktidara el koydu

Madagaskar silahlı kuvvetlerinden Albay Michael Randrianirina, Salı günü ulusal radyodan yaptığı açıklamada, “İktidarı devraldık[larını]” duyurdu.

Randrianirina, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk ettiğini belirterek, ordunun parlamentonun alt kanadı dışındaki tüm kurumları feshettiğini duyurdu.

Ordu alt meclisin Rajoelina’yı azil oylamasının hemen ardından iktidarı devraldığını açıkladı.

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, Albay Michael Randrianirina'yı "cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini" açıkladı.

Albay Randrianirina başkent Antananarivo'daki cumhurbaşkanlığı sarayının önünde protestocular haberleri askerlerle birlikte kutlarken Anayasanın ve Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin askıya alındığını ve iki yıl içinde bir referandum yapılacağını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Kaçan Cumhurbaşkanı alt meclisi feshettiğini açıklasa da azlini önleyemedi

Associated Press'in haberine göre, Rajoelina, ülkeyi terk ettikten sonra salı günü, açıklanmayan bir yerden parlamentonun alt meclisinin feshine yönelik bir kararname yayınlayarak görevden alınmasını önlemeyi denedi. Ancak milletvekilleri kararnameye uymayarak 2009'da kendisi askeri destekli bir darbeyle geçici iktidara gelen 51 yaşındaki liderin iktidarına son verme doğrultusunda ezici çoğunlukla oy kullandı.

Madagaskar: Özel Kuvvetlerin desteğini çektiği Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı

Rajoelina'nın ofisinden darbeyi tanımama açıklaması

Azledilen Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın ofisi, Albay Randrianirina'nın açıklamasını "yasadışı bir beyan" ve "hukukun üstünlüğünün ciddi bir ihlali" olarak kınayan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Madagaskar Cumhuriyeti zorla rehin alınamaz. Devlet ayaktadır" denildi.

Arka plan Güney Afrika'nın doğu kıyılarında yaklaşık 30 milyonluk nüfusyla geniş bir ada ülkesi olan Madagaskar, dünyanın en büyük vanilya üreticisi. Ada coğrafi izolasyonu nedeniyle büyük bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. 1960'da Fransa sömürgeliğinden kurtuluşunda bu yana Madagaskar bir dizi darbeye sahne oldu ve yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık içinde kaldı. Rajoelina'nın düşüşü, gençliğin önderliğinde sürekli elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan ancak hükümete ve Rajoelina'nın başkanlığına yönelik protestoların da sonunu getirdi.



Protestocular, Dünya Bankası'nın Madagaskar nüfusunun yaklaşık yüzde 75'ini etkilediğini bildirdiği yolsuzluk, yüksek öğrenime erişim, geöim sıkıntısı ve yoksulluk gibi bir dizi konuyu gündeme getiriyordu. Gösterilere gençler öncülük etmekle birlikte sivil toplum kuruluşları ve sendikaların da aralarında yer aldığı değişik toplum kesimleri de harekete katıldı.

(AEK)