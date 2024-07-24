Macron Yeni Sol Cephe'nin hükümet kurma önerisini reddetti

Fransa Devlet Başkanı, Yeni Sol Cephe'nin Lucie Castets'ye başbakanlık görevini vermesi önerisini reddetti. Emmanuel Macron, Paris Olimpiyatları bitene kadar yeni başbakan tayin etmeyeceğini söyledi.

SOL İTTİFAK HÜKÜMETİ KURMAYA HAZIR Fransa: Yeni Halk Cephesi başbakan adayını açıkladı: Lucie Castets

Le Monde gazetesinin haberine göre, Macron, Yeni Sol Cephe'nin Lucie Castets'yi başbakanlığa önerdiğini açıklamasından kısa süre sonra 23 Temmuz Salı günü bir TV canlı yayınında mevcut "nöbetçi hükümetin" en azından "Ağustos ortasına kadar" görevde kalacağını açıkladı.

Macron, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, "Konu bir siyasi partinin bir isim belirlemesi değil" dedi. "Ağustos ortasına kadar [Olimpiyat] Oyunları'na odaklanmamız gerekiyor." "Ondan sonra mümkün en geniş desteğe sahip bir başbakanı (...) belirlemek benim sorumluluğum olacak."

Lucie Castets'nin adaylığı

Yeni Sol Cephe'deki dört parti – Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Sosyalistler (PS), Yeşiller (LV) ve Komünistler (PCF) ikinci tur seçimlerin tamamlanmasını izleyen iki haftayı aşkın sürede başbakan adayları üzerinde tartışıyorlardı. Ortak bildiride, Castets'nin "vergi kaçırma ve mali suçlarla mücadeleden gelen" bir aday, "kamu hizmetlerinin savunulması ve desteklenmesine yönelik ortak mücadelelerin lideri" olduğunu söylediler. Bildirideki "Emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesine karşı tutum"una gönderme Castets'nin 2023'te Fransa'da yaygın protestolara yol açan Macron'un çıkarttığı emeklilik fonlarına el konulmasına yönelik yasaya karşı tavrını vurguluyordu.

FRANSA BAŞKENTİ ATEŞLER İÇİNDE 'Emeklilik Yasası'nın oylanmadan geçirilmesine Paris'te isyan

Dört parti onun "liderliğini üstleneceği hükümette Castets'ye tam bağlılık"la çalışacaklarını açıkladılar.

"Emeklilik reformu yürürlükten kaldırılsın"

Yeni Sol Cephe'nin adı üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmasından birkaç dakika sonra Agence France-Presse'e (AFP) verdiği röportajda Castets, adaylığı "büyük bir alçakgönüllülükle ama aynı zamanda büyük bir inançla" kabul ettiğini ve kendisinin başbakanlık için "ciddi ve güvenilir bir aday" olduğuna inandığını söyledi.

Castets, en önemli önceliklerinden birinin, Macron hükümetinin uygulamaya koyduğu "emeklilik reformunu yürürlükten kaldırmak" ve "herkesin kendi üzerine düşeni ödeyeceği büyük bir vergi reformu" uygulamak olacağını ekledi.

Macron'un sorumluluğu

Aslında yeni başbakanı işaret etmesi gereken kişi teamüllere göre bizzat Macron. Geçmişte muhalefetin parlamentoda çoğunluğu elde ettiği durumlarda başkanlar yeni çoğunluğun önerdiği başbakanları kabullene gelmişlerdi. Ancak hiçbir blok veya ittifakın Mecliste kontrolünü tek başına sağlayamaması nedeniyle durum belirsizliğini koruyor.

Macron TV yayınında "Şimdi sorun, Mecliste nasıl bir çoğunluk teşekkül edip de reformları geçirecek, bütçeyi yapacak ve ülkeyi ileriye sevk edecek bir hükümet kurulacağı. Artık, görev partilerin 'konfor alanları'ndan çıkarak uzlaşmalar kurmalarına bakıyor." dedi ve ekledi: "Bu (uzlaşma) pis bir söz değil."

Mélenchon "Seçim sonuçlarına saygı" istedi

Sol liderler Macron'un tavrını kınamakta gecikmedi. Boyun Eğmeyen Fransa'nın başı Jean-Luc Mélenchon, Fransa'daki ana akım partilerin aşırı sağı dışlamak üzere bir araya gelmesine dayanan onlarca yıllık stratejiye göndermeyle "Başkan kendi cumhuriyetçi cephesini bize zorla dayatmak istiyor." dedi.

Partiler, 7 Temmuz'da tam da bu maksatla ikinci tur için geçici ittifaklar yaparak Ulusal Birlik'in çoğunluğa ulaşmasını engellemişti.

Sosyalist Parti Genel Başkanı Olivier Faure, Macron'un seçim sonucunu "utanç verici bir şekilde istismara çalıştığını" söyledi. "Kaosa yol açma riskini göze alarak seçime gitmişseniz sonuca saygı duymanız gerekir. İnkar, sonunda en kötü siyasete götüren en kötü tercihtir." dedi.

Fransa, Başbakan Gabriel Attal'ın geçtiğimiz Salı günü kabinesinin istifasını sunmasıyla , Macron'un erken seçim çağrısında bulunmasının ardından bir "nöbetçi hükümet"le yönetiliyor.

YENİ HALK CEPHESİ ADAYINI BELİRLEYEMEDİ Fransa: Macron, Başbakan Attal'ın istifasını resmen kabul etti

Arka plan

Sol ittifak Yeni Halk Cephesi 577 sandalyeli Ulusal mecliste 193 sandalyeyle birinci parti konumuna yükseldi. Macron'u destekleyenler 164 sandalyeyle ikinci sıraya, aşırı sağcı Milli Birlik (RN) partisi 143 sandalyeyle üçüncü sıraya yerleşti.

Cephe, son iki haftayı başbakanlık için ortak aday olarak kimi belirleyecekleri konusunda tartışarak geçirdi. İki hafta boyunca, özellikle Boyun Eğmeyen Fransa ile Sosyalistler arasındaki iç çatışmalar, Ulusal mecliste güven oylamasıyla düşürülemeyecek bir isim üzerinde uzlaşma çabalarını köstekledi. Sosyalistler, eski komünist milletvekili ve diğer sol partilerin desteğini alan Fransa'nın denizaşırı bölgesi Réunion Adası bölgesel konseyinin başkanı 73 yaşındaki Huguette Bello'nun adaylığının önünü kesmişti. Boyun Eğmeyen Fransa'ysa herhangi bir partiyle bağlantısı olmayan, Sosyalistlerin, Komünistlerin ve Yeşillerin desteğini kazanabilecek iktisatçı ve iklimbilimci Laurence Tubiana'yı geri çevirmişti.

(AEK)