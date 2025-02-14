Macron: "Trump'ın geri dönüşü Avrupa için bir elektroşok"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönüşünü Avrupa için bir “elektroşok” olarak nitelendirdi. Macron, bu gelişmenin Avrupa’yı kendi geleceğini ve Ukrayna’nın güvenliğini sağlamaya zorlaması gerektiğini söyledi.

Macron, Financial Times gazetesine dün verdiği röportajda, Ukrayna'da barışın sağlanması gerektiğini ancak bunun “teslimiyet anlamına gelecek” bir barış olmaması gerektiğini vurguladı.

"Zelenskiy, Ukrayna adına müzakereleri yürütecek tek kişidir"

Röportajda Macron, Ukrayna'da barışın ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin müzakereleri yönetmesiyle sağlanabileceğini ifade etti.

Macron, "Teslimiyet anlamına gelecek bir barış, yalnızca Ukrayna için değil, Avrupa ve ABD için de kötü bir haber olur" dedi.

Macron’un bu açıklamaları, Trump’ın savaşın sona erdirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından geldi. Trump’ın, ABD yetkililerine, savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması talimatı verdiği bildirildi.

ABD'den Ukrayna'ya: "2014 öncesi sınırlar gerçekçi değil"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna’nın askeri müttefikleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’nın 2014 öncesindeki sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını ve NATO üyeliğinin çözümün bir parçası olarak görülmediğini ifade ettiği belirtildi.

Bu açıklamalar, Ukrayna'da Trump’ın Rusya ile gizli bir anlaşmaya varıp ülkeyi yalnız bırakacağına dair endişelere yol açtı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ABD, Ukrayna'yı yalnız bıraktı

Trump: "Ukrayna, müzakerelerde masada olacak"

Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olası barış müzakerelerinde yer alacağını söyledi.

Macron, Trump’ın yarattığı bu süreci bir “fırsat penceresi” olarak gördüğünü belirterek, “Herkes kendi rolünü oynamalı. Bundan sonra, toprak ve egemenlik meselelerini tartışmak Zelenskiy’e kalıyor” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, özellikle Avrupa’nın güvenlik garantileri ve bölgenin genel güvenlik mimarisini tartışmada uluslararası toplumun önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün Avrupa’nın güvenliğini kendi başına sağlaması gerekliliğini daha da netleştirdiğini vurgulayarak, "Bu, bizim için bir uyanış çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Trump, Putin ve Zelenskiy ile bir araya geleceğini açıkladı

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