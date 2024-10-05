Macron: "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini söyleyen Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

“Sesimiz duyulmuyor”

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." diyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Macron açıklamasına "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata," diye devam etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz," diye konuştu.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesine Ekim 2023'ten bu yana 704 saldırı düzenlediği belirtildi.

Bu saldırılarda 282 kişi yaşamını yitirdi, 777 kişi de yaralandı. (TY)