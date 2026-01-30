ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Macron: Fransa, SDG-Şam anlaşmasının hayata geçirilmesini destekleyecek

Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye’de varılan anlaşma dolayısıyla Ahmed eş-Şara ve Mazlum Abdi’yi tebrik etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Macron: Fransa, SDG-Şam anlaşmasının hayata geçirilmesini destekleyecek
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Geçici Hükümeti arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın anlaşmanın eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini destekleyeceğini söyledi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed de, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada ABD ve Fransa’ya özellikle teşekkür ettiklerini belirtmişti.
“Egemen, birleşik ve istikrarlı bir Suriye”

Macron’un sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Egemen, birleşik ve istikrarlı bir Suriye. Barış içinde olan ve tüm bileşenlerine saygı duyan bir Suriye. Terörle mücadeleye tam anlamıyla dâhil olan bir Suriye. Fransa’nın desteklediği vizyon budur.

“Bu sabah kalıcı bir ateşkesi ve SDG’nin barışçıl biçimde entegrasyonunu mümkün kılan kapsamlı bir anlaşmaya varılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’yı ve General Mazlum Abdi’yi tebrik ediyorum. Fransa, anlaşmanın eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini destekleyecektir. Fransa, ortaklarıyla birlikte Suriye’yi ve Suriye halkını istikrar, adalet ve yeniden inşa yolunda desteklemeyi sürdürecektir.” (TY)

