Macron: Fransa, SDG-Şam anlaşmasının hayata geçirilmesini destekleyecek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Geçici Hükümeti arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın anlaşmanın eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini destekleyeceğini söyledi.

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak

Macron’un sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Egemen, birleşik ve istikrarlı bir Suriye. Barış içinde olan ve tüm bileşenlerine saygı duyan bir Suriye. Terörle mücadeleye tam anlamıyla dâhil olan bir Suriye. Fransa’nın desteklediği vizyon budur.

“Bu sabah kalıcı bir ateşkesi ve SDG’nin barışçıl biçimde entegrasyonunu mümkün kılan kapsamlı bir anlaşmaya varılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’yı ve General Mazlum Abdi’yi tebrik ediyorum. Fransa, anlaşmanın eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini destekleyecektir. Fransa, ortaklarıyla birlikte Suriye’yi ve Suriye halkını istikrar, adalet ve yeniden inşa yolunda desteklemeyi sürdürecektir.” (TY)