Macron: Fransa Filistin'i devlet olarak tanıyor

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından tam metnini yayımladığı, Filisitin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a mektubunda Fransa'nın. Filistin'i devlet olarak tanıyacağını bildirdi ve "Bunu Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmen duyuracağım" dedi.



"Barış mümkün" diyen Macron, bunu İsrailliler, Filistinliler, Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla birlikte ortaya koymanın Fransa'nın görevi olduğunu yazdı.

Macron, paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki savaşın acilen sona erdirilmesi ve sivil halka yardım sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılmasının sağlanması gerektiğini de vurguladı. Macron, Filistin devletinin yaşayabilirliğinin sağlanması gerektiğini yazdı. Makalede kalın harflerle "Başka alternatif yok" ifadesi yer aldı.

Netanyahu: "Macron terörizmi teşvik ediyor"

İsrail Başbakanı, Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan resmi açıklamada ise Macron'un kararı kınandı.

Netenyahu'nun ofisi, "Cumhurbaşkanı [Emmanuel] Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Böyle bir karar terörizmi teşvik ediyor ve Gazze gibi başka bir İran vekili yaratma riski taşıyor " dedi.

Macron, Abbas'a mektubunun kopyasını yayımladı

Fransa Cumhurbaşkanı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı kendi el yazısıyla yapılmış düzeltmeleri ve ıslak imzasını taşıyan kopyasını sosyal medya mesajına ekledi. Macron, Abbas'a mektubunu Filistin Devlet Başkanı'nın kendisine verdiği sözler doğrultusunda, daha ileri gitme kararlılığını ifade etmek üzere kaleme aldığını dile getirdi.

Emmanuel Macron ıslak imzalı ve el yazısıyla düzeltmeler içeren mektubunu da mesaja ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı daha önce de Filistin'i devlet olarak tanıma olasılığını dile getirmişti. Kararın açıklanması için olası tarih olarak New York'ta düzenlenecek iki devletli çözüm konulu BM konferansını işaret etmişti; ancak konferans Haziran'dan Temmuz sonuna ertelenmişti. Macron ayrıca, Filistin'in yanında yer alan ülkelerin de İsrail'i tanımasını istediğini ve konferansta birkaç devlet tarafından "karşılıklı tanıma" yapılabileceğini söylemişti.

Norveç ve iki AB ülkesi İrlanda ve İspanya, kısa süre önce Filistin'i ayrı bir devlet olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı. Yaklaşık 150 BM üye ülkesi de Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıkladılar.

İspanya, Filistin devletini resmen tanıdı

BÜYÜKELÇİLER ATANIYOR İspanya, İrlanda, Norveç Filistin'i resmen tanıdı

Ancak BM Güvenlik Konseyi kararlarını veto yetkisine sahip ABD ve İngiltere gibi önemli Batılı ülkeler bunlar arasında yer almıyor. Almanya da Filistin'i devlet olarak tanımıyor. İsrail ise örneğin Suudi Arabistan, Irak ve Suriye tarafından tanınmıyor.

(AEK)