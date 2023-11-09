Macron'dan İsrail'e: Sivilleri korumak pazarlık konusu edilemez

Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 34'üncü gününde sürerken, askeri kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesi ve insani yardıma izin verilmesi amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir konferans düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Élysée Sarayı'nda yapılan konferansa Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında olduğu 50'den fazla ülkenin temsilcileri de katıldı.

Konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız katıldı.

Ayrıca, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini'nin de aralarında olduğu çok sayıda STK temsilcisi de katıldı.

Macron: Sivilllerin korunması, vazgeçilmezdir

Konferansın açılış konuşmasını yapan Macron, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara "insani bir ara" verilmesi ve ülkelerin "ateşkes için çalışması" gerektiğini söyledi.

İsrail'e sivilleri koruması çağrısında bulunan Macron, "Bu vazgeçilmez ve pazarlık konusu edilemezdir. Acil bir gerekliliktir. Tüm yaşamlar eşit değerdedir. Evrensel ve hümanist değerlere sahip olan bizler için çifte standart yoktur. Terörizmle mücadele asla kuralsız yürütülemez" dedi.

Élysée Sarayı, İsrailli yetkililerin konferansa davet edilmediğini ancak görüşmelerden haberdar edildiği açıkladı. Macron'un da konferansın bitiminden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği duyuruldu.

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Iştiyye: Daha kaç Filistinlinin öldürülmesi gerekiyor?

Toplantıya katılan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de uluslararası toplumu "savaşa son vermeye" ve "derhal ateşkes sağlamaya" çağırdı.

"Savaşın sona ermesi için daha kaç Filistinlinin öldürülmesi gerekiyor?" diye soran Iştiyye konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail'in yaptığı Hamas'a karşı bir savaş değil, tüm Filistin halkına karşı bir savaş. Yaralılarla ilgilenmeli, elektrik, su ve ilaç sağlamalıyız. İsrail, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor."

Mısır: İsrail, Refah'ta kasıtlı zorluk çıkarıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan sadece "sınırlı miktarda" insani yardım geçişine izin verdiğini söyledi.

Uluslararası toplumu Gazze'deki Filistin halkını desteklemeye çağıran Şukri, "Halihazırda Gazze'ye girmiş olan yardımlar tüm nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor ve İsrail'in yardımların ulaştırılmasına getirdiği gönüllü ve kasıtlı zorluklar durumun daha da kötüleşmesine yol açıyor" dedi.

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Kıbrıs'tan 'insani deniz koridoru' önerisi

Toplantıda söz alan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ise "pragmatik ve etkili bir şekilde hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım akışının devamını sağlamak için" Gazze'ye bir "insani deniz koridoru" planını paylaştı.

Planın İsrail de dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla görüşüldüğünü belirten Christodoulides'in planına göre gemiler yardımı Kıbrıs'ın ana limanı olan ve yaklaşık 255 mil (410 kilometre) uzaklıktaki Limasol'dan Gazze'ye ulaştıracak.

365 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ve yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, 2007’den bu yana kara, deniz ve havadan İsrail ordusu ablukası altında bulunuyor.

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Lazzarini: Binlerce çocuğun öldürülmesi 'ikincil zarar' olamaz

Geçen hafta Gazze'deki BM okullarını ziyaret ettiğini belirten UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini ise, "Durum yürek parçalayıcıydı. Çocuklar eskiden bu okullarda öğrenir ve gülerdi. Bugün ise bir parça ekmek ve bir yudum su için yalvarıyorlar" dedi.

İsrail'in saldırılarına dikkat çeken Lazzarini, "Binlerce çocuğun öldürülmesi 'ikincil zarar' olamaz. Bir milyon insanı evlerinden çıkarıp yeterli altyapısı olmayan bölgelerde toplamak zorla yerinden etmektir. Yiyecek, su ve ilacın ciddi şekilde kısıtlanması toplu cezalandırmadır" vurgusunu yaparak ateşkes ve insani yardıma izin verilmesi çağrısını yaptı.

İnsan hakları kuruluşlarından 'acil ateşkes' çağrısı

Öte yandan, konferans öncesinde Uluslararası Af Örgütü, devletlere "Gazze halkının sürekli, etkin ve etkili bir insani yardım alabilmesi için hayati bir önkoşul olan acil ateşkes için tüm tarafları zorlamaları" çağrısında bulundu.

Yine, dün (8 Kasım) Sınır Tanımayan Doktorlar, Açlığa Karşı Eylem ve Dünya Doktorları gibi çeşitli gruplardan insan hakları aktivistleri Eyfel Kulesi yakınında toplanarak Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Kaynak: AFP, France 24, Le Monde ve UNRWA

(NT)