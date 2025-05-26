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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 10:33
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 11:30
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Maçka’daki şenlikten tutuklamaya: Şarkıcı Cem Akarsu cezaevinde

Şenlik kapsamında İlkay Akkaya, Deniz Tekin ve Cem Akarsu sahne alırken, İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi’nden müzisyen öğrenciler de etkinlikte yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf, doğayla iç içe bir alanda düzenlenen açık hava etkinliğini belgelemektedir. Betimleme şu şekildedir: Fotoğraf, ağaçlarla çevrili bir park alanında kurulan sahneyi göstermektedir. Sahne, taş bir platform üzerine kurulmuş ve arka planında büyük, beyaz bir branda gerilmiş. Brandayı doğal olarak iki büyük ağacın gövdeleri taşıyor. Sahne üzerinde bir kişi mikrofonla konuşma yaparken, önünde ses sistemine ait büyük hoparlörler ve davul seti yer alıyor. Sahneye çıkan kişi elinde bir kâğıt ya da broşür tutuyor, yanında bir başka kişi daha var. Sahnenin ön kısmında, yere sabitlenmiş şekilde büyük ve renkli bir pankart yer almakta. Pankartta büyük harflerle “Bahar Direniş Şenliği” yazıyor; “direniş” kelimesi pembe, “bahar” kelimesi yeşil tonlarında yazılmış ve ortasında bir yumurta figürüyle sembolik olarak renklendirilmiş. Alt kısmında ise etkinliğin düzenleyicisi olan **“Özgür Üniversite Hareketi”**nin adı yer alıyor.

Maçka Demokrasi Parkı’nda 24 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen “Direniş Bahar Şenliği”nin ardından gözaltına alınan şarkıcı Cem Akarsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özgür Üniversite Hareketi'nin organize ettiği şenlik, cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilerin durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Maçka Demokrasi Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar “Ali İsmail Korkmaz isyanımızdır, bir gün çocuklarımız özgür doğacak” yazılı pankart açtı. Alanda, “Direne direne kazanacağız”, “Öğrenci tutsaklar onurumuzdur” ve “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganları da sık sık atıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘Nurettin Yıldız’ protestoları sırasında tutuklanan öğrencilerin cezaevinden gönderdiği mektuplar da etkinlikte okundu.

Sahneye çıkan sanatçılardan biri tutuklandı

Şenlik kapsamında İlkay Akkaya, Deniz Tekin ve Cem Akarsu sahne alırken, İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi’nden müzisyen öğrenciler de etkinlikte yer aldı. Program, öğrencilerin hazırladığı “Hak, Hukuk, Adalet” isimli belgesel gösterimiyle sona erdi.

Etkinliğin ardından sanatçılara yönelik gözaltı gerçekleşti. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin açıklamasına göre, sanatçılardan biri gece saatlerinde, Cem Akarsu ise ertesi sabah gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Cem Akarsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer sanatçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Her iki müzisyene de “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltildiği bildirildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Cem Akarsu ifade özgürklüğü
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