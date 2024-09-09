Macaristan resmine güncel bir bakış

Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi İstanbul, “2024 Macar-Türk Kültür Yılı” kapsamında, Macaristan Sanat Akademisi Güzel Sanatlar Bölümü sanatçılarını bir araya getiren “Resimler Alemi” sergisini ağırlıyor.

19 Eylül-31 Aralık 2024 tarihlerinde açık olacak sergiye üç kuşağı temsil eden 24 ressamın eserleri katılıyor.

Sergi, günümüz Macar resminin karakteristiklerini ortaya koyan bir kesit sunarken, ressamların bağlı olduğu akımlara, üsluplarına ve kullanılan tekniklerin çeşitliliğine vurgu yapıyor.

Macaristan’da resim sanatı, Orta Çağ döneminde ilk ortaya çıkışından günümüze kadar, Avrupa sanatı ile bağlantılı olmakla beraber coğrafi ve tarihi anlamda Doğu ve Batı sanatları arasında köprü rolü gördü. 18. yüzyıldaki Aydınlanma dönemi geç Barok portre çalışmalarıyla tanınan Ádám Mányoki’den başlayıp günümüze uzanarak genç, çağdaş, soyut, deneysel veya yeni sürrealistik betimlemelere kadar, Macar resmi Avrupa’nın büyük akımlarının geleneklerini taşıyor.

Serginin küratörlüğünü Péter Stefanovits, József Szurcsik ve Tibor İski Kocsis üstleniyor.

Sergiye katılan sanatçılar ise şöyle: József Baksai, Áron Baráth, Imre Bukta, Károly Elekes, Péter Földi, József Gaál, András Gál, Andrea Katalin Gulyás, Zsófia Hermann, Judit Lóczi Horváth, Mózes Incze, Tibor Iski Kocsis, György Jovián, Tamás Kótai, Gábor Lajta, Tibor Palkó, Péter Stefanovits, Ábel Szabó, László Szotyory, József Szurcsik, Angelika Tóth, György Verebes, Ágnes Verebics, Gábor Véssey. (TY)