Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği dilekçede bakanlık şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceğini, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, kamu düzenini bozup toplumda infiale yol açabileceğini öne sürdü.
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi. Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.
Şarkının sözleri şöyleydi:
"Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo’ şeytan “üstüne atla da sal kuşu hanesine”
Yanıma yatmalı
Canım ister soysunlar beni
Onla bi’ yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi’ gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar"
(NÖ)