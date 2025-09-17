ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 21:56
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 22:02
1 dk Okuma

Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ adlı şarkısı hakkında ‘kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık’ gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği dilekçede bakanlık şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceğini, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, kamu düzenini bozup toplumda infiale yol açabileceğini öne sürdü.

Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
13 Eylül 2025

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi. Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.

Şarkının sözleri şöyleydi:

"Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo’ şeytan “üstüne atla da sal kuşu hanesine”

Yanıma yatmalı

Canım ister soysunlar beni

Onla bi’ yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi’ gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar"

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
mabel matiz erişim engeli aile bakanlığı CİMER btk
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git