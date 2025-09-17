Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği dilekçede bakanlık şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceğini, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, kamu düzenini bozup toplumda infiale yol açabileceğini öne sürdü.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi. Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.

Şarkının sözleri şöyleydi: "Canıma yetti belalı bekarlık Yanmalı hangisine? Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı Bir koşu annesine O bana gelmeli, tadıma varmalı O cici toy bebe onun nesine? Diyo’ şeytan “üstüne atla da sal kuşu hanesine” Yanıma yatmalı Canım ister soysunlar beni Onla bi’ yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler Hani ikimiz bi’ gömlekte Kalmaz bu muallakta Kara sevdam, dönmek yok İsterse topa koysunlar"

