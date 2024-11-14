Mabel Matiz’den yeni albüm: Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek

Dünyada ve Türkiye’de tamamı ‘sold out’ olan ‘Fatih Tour’ ile 2024 yılını bitiren Mabel Matiz, bu konser kayıtlarından oluşan özel bir albüm hazırladı.

Matiz, sevilen şarkılarını, sürpriz düetlerini canlı performans düzenlemeleriyle, müzik arşivlerindeki yerini yıllarca koruyacak olan “Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” isimli live albümünü yayınladı.

Mabel Matiz’in 15 şarkıdan oluşan “Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” albümü, “Fatih Tour” kapsamında Harbiye Açık Hava, Volkswagen Arena, Barbican Centre, Mitsubishi Electric Halle, Royal Theatre Carre konserlerinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘Fatih’ adını taşıyan albümle yılın en çok dinlenen isimlerinden olan 25 şarkılık bu kült albüme özel konser turu yapan usta müzisyen, bu konserlerini de ölümsüzleştirdi.

Albümde kendisine iki ayrı şarkıda, Melike Şahin ve Bengü Beker de eşlik etti. Mabel Matiz, sevilen şarkılarının yanı sıra Türkçe Pop tarihinde yer edinen “Samanyolu”, “Seni Kimler Aldı” ve “Haram Geceler” şarkılarını da yeniden yorumladı.

“Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” 14 Kasım 00:00’da Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

2024 yılı boyunca devam eden ve albümün ilham kaynağı olan ‘Fatih Tour’da Mabel Matiz 37 konser verdi. Ünlü sanatçı, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Paris, Münih, Zürih, Amsterdam, Londra gibi farklı büyük şehirlerdeki konserlerde 150 bine yakın izleyiciyle buluştu.

(EMK)