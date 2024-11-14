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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 09:31
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 09:36
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Mabel Matiz’den yeni albüm: Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek

“Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” 14 Kasım 00:00’da Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta büyük bir konser sahnesi görülüyor. Sahnenin merkezinde, etkileyici bir görsel düzenleme ile geniş bir dairesel ekran yer alıyor. Ekranda, sahnede performans sergileyen sanatçının dev bir görüntüsü yansıtılmış. Sanatçı, karizmatik bir duruşla mikrofonunu tutarken görüntülenmiş ve siyah bir kıyafet giymekte. Sahne, yoğun duman efekti ve dramatik ışıklandırma ile çevrelenmiş. Işıklar dairesel ekranın etrafından dışa doğru açılarak güçlü bir görsel efekt oluşturmuş. Etrafında enstrüman çalan müzisyenler yer almakta ve sahne ışıkları ile atmosfer, konserin etkileyici ve enerjik bir ambiyansa sahip olduğunu yansıtıyor. Önde ise konseri izleyen kalabalık siluet şeklinde görülüyor.

Dünyada ve Türkiye’de tamamı ‘sold out’ olan ‘Fatih Tour’ ile 2024 yılını bitiren Mabel Matiz, bu konser kayıtlarından oluşan özel bir albüm hazırladı.

Matiz, sevilen şarkılarını, sürpriz düetlerini canlı performans düzenlemeleriyle, müzik arşivlerindeki yerini yıllarca koruyacak olan “Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” isimli live albümünü yayınladı.

Mabel Matiz’in 15 şarkıdan oluşan “Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” albümü, “Fatih Tour” kapsamında Harbiye Açık Hava, Volkswagen Arena, Barbican Centre, Mitsubishi Electric Halle, Royal Theatre Carre konserlerinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘Fatih’ adını taşıyan albümle yılın en çok dinlenen isimlerinden olan 25 şarkılık bu kült albüme özel konser turu yapan usta müzisyen, bu konserlerini de ölümsüzleştirdi.

Albümde kendisine iki ayrı şarkıda, Melike Şahin ve Bengü Beker de eşlik etti. Mabel Matiz, sevilen şarkılarının yanı sıra Türkçe Pop tarihinde yer edinen “Samanyolu”, “Seni Kimler Aldı” ve “Haram Geceler” şarkılarını da yeniden yorumladı.

“Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” 14 Kasım 00:00’da Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

2024 yılı boyunca devam eden ve albümün ilham kaynağı olan ‘Fatih Tour’da Mabel Matiz 37 konser verdi. Ünlü sanatçı, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Paris, Münih, Zürih, Amsterdam, Londra gibi farklı büyük şehirlerdeki konserlerde 150 bine yakın izleyiciyle buluştu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mabel matiz Mabel Matiz'den yeni şarkı
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