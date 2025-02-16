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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2025 11:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2025 11:51
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Mabel Matiz 360 konseptiyle iki konser verdi

Yaklaşık 15 bin kişinin 360 derece sahneyi izleyebildiği konserlerde ünlü sanatçı, dev ekranlar, özel videolar ve şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan özel bir repertuvarla sahnedeydi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mabel Matiz 360 konseptiyle iki konser verdi

Mabel Matiz 14 ve 15 Şubat tarihlerinde "Mabel Matiz 360" adlı özel konsept sahne ile Volkswagen Arena'da iki gün üst üste konser verdi.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konserler için hem ayakta hem oturmalı düzende tüm seyircisinin 360 derece çevrelediği özel bir sahne kuruldu.

Yaklaşık 400 kişilik ekibin günler süren çalışması sonucunda kurulan sahne, Mabel Matiz’in duygu dolu konserlerine ev sahipliği yaptı.

"Heyecanlıyım"

Ünlü sanatçı, konserin ikinci gününde “360 konserlerimize hoş geldiniz. İkinci günde de en az dünkü kadar heyecanlıyım. Dün çok eğlendik umuyorum bu akşam da aynı mutluluğu yaşayacağız. Bizimle olduğunuz, bu eşsiz anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim” diye sevenlerini selamladı. Tüm şarkılarını sevdikleriyle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, konser boyunca dev sahnede enerjisiyle eşsiz anlar yaşattı.

Konserlerini ‘Fan’ şarkısıyla açan Mabel Matiz, ‘Aşk Yok Olmaktı’, ‘Düldül’ ‘Ya Bu İşler Ne’ gibi şarkılarıyla izleyenlerini coştururken ‘Müphem’, ‘Karakol’, ‘Sarmaşık’, ‘Fırtınadayım’ gibi parçalarıyla Arena’yı dolduran izleyicilerini duygu seline sürükledi. Mabel Matiz 14 Şubat’ta yayınlanan ‘Zor Değil’ parçasını da sahnede söyledi.

Matiz, “İlk göz ağrım, ilk hit’im Zor Değil’i 12 yıl sonra yeniden söyledim. Şimdi sizlerle. Eski şarkılarımı yeniden düzenlediğim ve benim için bir ara albüm olan Aklı Selim de yakında sizlerle buluşacak” diyerek şarkıyı anons etti.

Matiz, konserde seyircilerine bir sürpriz yaparak ‘Gel’ ve ‘Pişman Olduğun Zaman’ adlı şarkıları ise yaylı çalgılardan oluşan özel bir orkestra eşliğinde seslendirdi. Şarkılara eşlik eden ve Mabel Matiz’in konuşmalarından oluşan özel videolar ise büyük alkış aldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mabel matiz
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