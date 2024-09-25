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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 17:23
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 17:33
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Maarif Modeli kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında inceleme

MEB, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, bakanlığın dağıttığı kitapları okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maarif Modeli kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il valiliğine 'Özel okullarda ders kitaplarının okutulması' konulu genelge gönderildi.

Genelgede, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatıldı. Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının resmi okullarla birlikte özel okullara da dağıtıldığı ifade edildi.

Genelgede, bakanlığın dağıttığı kitapları okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacağı vurgulandı:

"Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları dışında ilgili sınıf düzeylerinde Bakanlığımızca onaylanmış ders kitabı bulunmadığından, tüm okullarda ders kitabı olarak sadece Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan ders kitapları okutulabilecektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak Bakanlığımızca dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında gerekli incelemenin yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
MEB
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