Maalouf: Tüm suçlamalardan beraat ettim

Dünyaca ünlü Fransız Lübnanlı trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, 24 Haziran akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi. Sanatçı, kendisi hakkında geçmişte çıkan cinsel saldırı suçlamalarına dair yeniden gündeme gelen bir sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK), Maalouf hakkında 2017 yılında bianet’te yer alan bir haberi Instagram hesabında paylaşmasının ardından sanatçı, gönderinin altına bir yorum bırakarak hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettiğini ve mahkeme kararının kesinleştiğini söyledi.

Maalouf, yorumunda şöyle dedi:

“Yanılıyorsunuz. Kızın birçok yalanını kanıtlayan belgelerin sunulmasının ardından tamamen beraat ettim. Örneğin, mahkemeye sunulan günlüğünde, kendi yalanlarını itiraf ettiği açıkça yazılıydı. Birçok kişi, kızın yalan söylediğini açıklamak üzere tanıklık etti ve doktorlar tarafından ciddi psikolojik rahatsızlıkları olduğu teşhis edildi.”

Sanatçı, dava sürecine erişim sağlayan üç Fransalı feminist aktivistin de dosyayı incelediklerini ve kamuoyuna Maalouf’un masumiyetini beyan ettiklerini belirtti. Maalouf’un ismini verdiği aktivistler arasında Tristane Banon, Caroline Fourest ve Marie-Monique Robin yer aldı.

“Gazete hüküm giydi” iddiası

Maalouf ayrıca, kendisinin suçlamaları kabul ettiğini öne süren bir Fransız gazetesinin 20 Ocak 2021 tarihinde mahkeme kararıyla “ağır biçimde” mahkûm edildiğini ifade etti.

“Sanırım hâlâ 2017 yılına ait eski söylentilere inanıyorsunuz. Bugün her şey tamamen aydınlatıldı. Bu nedenle adaletin kararına ve masumiyetime saygı göstermenizi rica ediyorum,” diyen Maalouf, konuyla ilgili kamuoyuna açıklık getirdi.

Sanatçının adı, 2017 yılında 14 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme gelmiş, ancak Fransız mahkemelerinde görülen dava sonucunda 2020 yılında beraat etmişti.

(NB/EMK)