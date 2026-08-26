Ma Music Koordinatörü serbest bırakıldı

Ma Music Koordinatörü Şerko Kaniwar, Xana Axpar (Çınar) yolunda gözaltına alındı.

MA’daki habere göre, Gözaltı gerekçesi bilinmeyen Kaniwar, ifadesi alınmak üzere Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MA'daki habere göre, Kaniwar'a, “Kürdistan” ifadesi, söylediği bir şarkıda geçen “Bakur, Başur, Rojava, Rojhilat” kelimeleri ve Abdullah Öcalan’a dair söylemleri soruldu. Kaniwar, şarkılarında ve konuşmalarında, “Örgüt propagandası” yapmadığını söyledi.

İfadesinin alınmasının ardından Kaniwar, serbest bırakıldı.

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(EMK)