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YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 14:41 26 Ağustos 2026 14:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 15:37 26 Ağustos 2026 15:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Ma Music Koordinatörü serbest bırakıldı

Kaniwar, şarkılarında ve konuşmalarında, “Örgüt propagandası” yapmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ma Music Koordinatörü serbest bırakıldı
*Şerko Kaniwar
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Ma Music Koordinatörü Şerko Kaniwar, Xana Axpar (Çınar) yolunda gözaltına alındı. 

MA’daki habere göre, Gözaltı gerekçesi bilinmeyen Kaniwar, ifadesi alınmak üzere Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MA'daki habere göre, Kaniwar'a, “Kürdistan” ifadesi, söylediği bir şarkıda geçen “Bakur, Başur, Rojava, Rojhilat” kelimeleri ve Abdullah Öcalan’a dair söylemleri  soruldu. Kaniwar, şarkılarında ve konuşmalarında, “Örgüt propagandası” yapmadığını söyledi. 

İfadesinin alınmasının ardından Kaniwar, serbest bırakıldı. 

Ma Music, İstanbul'da şube açtı
Ma Music, İstanbul'da şube açtı
25 Kasım 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şerko Kaniwar Ma Music Ma müzik akademisi
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