Ma Music, İstanbul'da şube açtı

Ma Music Akademisi, İstanbul’daki Egîde Cimo Müzik Okulu’nda şube açtı.

Açılışa, Ma Music Akademisi Koordinatörü Şêrko Kanîwar, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları, yazar ve aydınların yanı sıra çocuklar katıldı.

MA'nın haberine göre; açılış konuşmasını yapan Şêrko Kanîwar, Ma Music'in sekiz yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi ekledi:

"İstanbul, en çok Kürdün yaşadığı şehir ve bu şehirde yaşayan Kürt çocuklarının Kürtçe müzik eğitimi alma şansları olması gerekiyordu. Sur'da Ma Music'in açılışını gerçekleştirdiğimizde onca eksikliğimizi ailelerin yardımıyla tamamladık. Bugün sıra İstanbul'da. Şakiro'nun, Meryemxanların ardıllarıyız."

Kanîwar'ın ardından Kürtçe konuşan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ise; Kürt halkının yaşadığı her yerde kendi kültürüne ve kimliğine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Danış- Beştaş, "Bugün Kürdün kültürünü kimliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Halkımız sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde yaşıyor. Kürtlerin yaşadığı en büyük şehir İstanbul'dur. Her yerde dilimizi konuşmalıyız. Kimliğimize kültürümüze sahip çıkmalıyız. Ma Music çok iyi işler yapacak” dedi.

Konuşmaların ardından Ma Music sanatçıları sahne aldı.

(RT)