MA, JINNEWS ve Yeni Yaşam’ın X hesaplarına erişim engeli

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) X (Twitter) hesabı @Maturkce’ye, Türkiye’de erişim engeli getirildi.

263 bin takipçisi bulunan hesabın hangi gerekçeyle erişeme engellendiğine dair ise bir açıklama bildirilmedi.

Yine MA'nın 148 bin takipçiye sahip YouTube kanalı da Türkiye'nin talebi üzerine erişime kapatıldı. Ajansın internet sitesi ‘mezopotamyaajansi40.com’ alan adına da 27 Aralık’ta erişime engellenmişti.

Ayrıca JINNEWS’in, X hesabı @jinnewsturkce ve Yeni Yaşam’ın hesabı @yeniyasamgazete’ye de erişim engelli getirildi. Yeni Yaşam’ın son bir ay içinde web sitesine iki kez erişim engeli getirilmişti.

DFG: Kararlar sansürdür

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) yaptığı açıklamayla erişim engeli kararlarına tepki gösterdi.

Erişim engellerini sansür olarak nitelendiren DFG, X ve Instagram hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı:

“Hem İnstagram hem de X’in verdiği bu erişim kararını kınıyor ve kabul etmiyoruz. Dünyanın en çok üyesi olan bu platformlar, bu tutumları ile ifade ve basın özgürlüğüne büyük darbe vurmaktadır. Bu baskının altında Türkiye’de özgür basını hedef alan iktidar vardır. 2 Ağustos’ta Türkiye tarafından İnstagram’ın kapatılmasının ardından iktidar ile yapılan pazarlık sonucu İnstagram ve X gibi hesaplar, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında geri adım atmıştır. Bugün özgür basına dönük bu erişim engelleri, iktidar ile yapılan kirli pazarlığın bir sonucudur.

X ve İnstagram’ı aldığı bu karardan vazgeçmesini istiyor, basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı duymaya davet ediyoruz. X ve İnstagram hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız.

Bu kararların tamamı sansürdür. Sansüre karşı basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”

(HA)