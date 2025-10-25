MA duyurdu: Gerilla yarın tarihi bir adım atacak

PKK’liler, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda yarın önemli bir adım atacak.

MA’daki haberde şu bilgi yer aldı: "Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilgöre PKK’liler, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve PKK’nin 12. Kongre kararları çerçevesinde yarın yeni ve tarihi bir adım atacak."

Aynı kaynaklar, PKK’lilerin yarın düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla bu tarihi adımı kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

(EMK)