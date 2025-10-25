ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2025 10:54
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2025 11:22
1 dk Okuma

MA duyurdu: Gerilla yarın tarihi bir adım atacak

PKK’liler yarın düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla bu tarihi adımı kamuoyuna açıklayacaklar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Duran Kalkan bir masaya ellerini dayamış konuşuyor.
*Duran Kalkan. (Fotoğraf: ANF)

PKK’liler, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda yarın önemli bir adım atacak.

Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİANET'E KONUŞTU
Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
18 Temmuz 2025
PKK’nin silah bırakma töreninden ilk izlenimler
BİANET, SÜLEYMANİYE'DE
PKK’nin silah bırakma töreninden ilk izlenimler
11 Temmuz 2025
PKK'nin silah bırakma töreninden kareler
PKK'nin silah bırakma töreninden kareler
11 Temmuz 2025

MA’daki haberde şu bilgi yer aldı: "Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilgöre PKK’liler, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve PKK’nin 12. Kongre kararları çerçevesinde yarın yeni ve tarihi bir adım atacak."

Aynı kaynaklar, PKK’lilerin yarın düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla bu tarihi adımı kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
pkk ateşkes ilanı pkk çekilme Duran Kalkan pkk silah bırakma töreni PKK silah bırakma Abdullah Öcalan
ilgili haberler
PKK'nin silah bırakma töreninden kareler
11 Temmuz 2025
/galeri/pkk-nin-silah-birakma-toreninden-kareler-309384
BİANET, SÜLEYMANİYE'DE
PKK’nin silah bırakma töreninden ilk izlenimler
11 Temmuz 2025
/haber/pkknin-silah-birakma-toreninden-ilk-izlenimler-309376
BİANET DİYARBAKIR'DA
Diyarbakır’da gündem silah bırakma töreni: İki gündür heyecandan uyuyamıyoruz
11 Temmuz 2025
/haber/diyarbakirda-gundem-silah-birakma-toreni-iki-gundur-heyecandan-uyuyamiyoruz-309367
Bahçeli'den PKK'nin silah bırakma töreni sonrası ilk mesaj
11 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-pkk-nin-silah-birakma-toreni-sonrasi-ilk-mesaj-309373
Silah bırakma töreninin yapıldığı yer: Şikefta Caseneyê
11 Temmuz 2025
/haber/silah-birakma-toreninin-yapildigi-yer-sikefta-caseneye-309368
Dış basında PKK’nin silah bırakma töreni
11 Temmuz 2025
/haber/dis-basinda-pkknin-silah-birakma-toreni-309366
BİANET, SÜLEYMANİYE’DE
30 minibüsle yola çıkan 150 kişilik heyet, tören alanına ulaştı
11 Temmuz 2025
/haber/30-minibusle-yola-cikan-150-kisilik-heyet-toren-alanina-ulasti-309356
BİANET, SÜLEYMANİYE YOLUNDA
PKK'nin silah bırakma töreni hakkında neler biliyoruz?
11 Temmuz 2025
/haber/pkk-nin-silah-birakma-toreni-hakkinda-neler-biliyoruz-309353
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
PKK'nin silah bırakma töreninden kareler
11 Temmuz 2025
/galeri/pkk-nin-silah-birakma-toreninden-kareler-309384
BİANET, SÜLEYMANİYE'DE
PKK’nin silah bırakma töreninden ilk izlenimler
11 Temmuz 2025
/haber/pkknin-silah-birakma-toreninden-ilk-izlenimler-309376
BİANET DİYARBAKIR'DA
Diyarbakır’da gündem silah bırakma töreni: İki gündür heyecandan uyuyamıyoruz
11 Temmuz 2025
/haber/diyarbakirda-gundem-silah-birakma-toreni-iki-gundur-heyecandan-uyuyamiyoruz-309367
Bahçeli'den PKK'nin silah bırakma töreni sonrası ilk mesaj
11 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-pkk-nin-silah-birakma-toreni-sonrasi-ilk-mesaj-309373
Silah bırakma töreninin yapıldığı yer: Şikefta Caseneyê
11 Temmuz 2025
/haber/silah-birakma-toreninin-yapildigi-yer-sikefta-caseneye-309368
Dış basında PKK’nin silah bırakma töreni
11 Temmuz 2025
/haber/dis-basinda-pkknin-silah-birakma-toreni-309366
BİANET, SÜLEYMANİYE’DE
30 minibüsle yola çıkan 150 kişilik heyet, tören alanına ulaştı
11 Temmuz 2025
/haber/30-minibusle-yola-cikan-150-kisilik-heyet-toren-alanina-ulasti-309356
BİANET, SÜLEYMANİYE YOLUNDA
PKK'nin silah bırakma töreni hakkında neler biliyoruz?
11 Temmuz 2025
/haber/pkk-nin-silah-birakma-toreni-hakkinda-neler-biliyoruz-309353
Sayfa Başına Git