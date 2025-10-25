MA duyurdu: Gerilla yarın tarihi bir adım atacak

PKK’liler, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda yarın önemli bir adım atacak.
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİANET'E KONUŞTU
Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
18 Temmuz 2025
BİANET, SÜLEYMANİYE'DE
PKK’nin silah bırakma töreninden ilk izlenimler
11 Temmuz 2025
PKK'nin silah bırakma töreninden kareler
11 Temmuz 2025
MA’daki haberde şu bilgi yer aldı: "Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilgöre PKK’liler, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve PKK’nin 12. Kongre kararları çerçevesinde yarın yeni ve tarihi bir adım atacak."
Aynı kaynaklar, PKK’lilerin yarın düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla bu tarihi adımı kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.
(EMK)