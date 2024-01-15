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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 12:18
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 12:27
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Luxemburg ve Liebknecht eylemine polis saldırdı

Berlin’de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in ölüm yıldönümündeki anmada Gazze’ye destek mesajı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Luxemburg ve Liebknecht eylemine polis saldırdı
Fotoğraf: Die junge Welt

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in ölüm yıldönümü eylemine polis saldırdı, 37 kişi yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının 100’üncü gününde, dün gerçekleştirilen anmada, Filistin’e destek de dile getirildi.

Yeni Yaşam gazetesinin Die Junge Welt (jW) haber sitesinden aktardığına göre, 15 Ocak 1914’te öldürülen Alman Komünist Partisi kurucuları Luxemburg ve Liebknecht’in anıldığı eylemde, “Filistin çok yaşa” sloganları atıldı. Bir polis sözcüsünün jW’ye yaptığı açıklamaya göre, Filistinli eylemcilerden birinin Almanya’da yasaklı olduğu ifade edilen “Nehirden denize özgür Filistin” sloganı atması üzerine eylemci gözaltına alındı.

jW’ye açıklamada bulunan Filistinli Walid, “Eylemcilerin bizimle dayanışma içinde olmasına sevindim. Bizim gücümüz burada yatıyor” dedi.

Bild gazetesi ise müdahale sırasında 21 polisin yaralandığını öne sürdü.

Adanmış Bir Yaşam: Rosa Luxemburg
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Adanmış Bir Yaşam: Rosa Luxemburg
1 Şubat 2013

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı Rosa Luxemburg Karl Liebnecht
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