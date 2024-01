Luxemburg ve Liebknecht eylemine polis saldırdı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in ölüm yıldönümü eylemine polis saldırdı, 37 kişi yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının 100’üncü gününde, dün gerçekleştirilen anmada, Filistin’e destek de dile getirildi.

Yeni Yaşam gazetesinin Die Junge Welt (jW) haber sitesinden aktardığına göre, 15 Ocak 1914’te öldürülen Alman Komünist Partisi kurucuları Luxemburg ve Liebknecht’in anıldığı eylemde, “Filistin çok yaşa” sloganları atıldı. Bir polis sözcüsünün jW’ye yaptığı açıklamaya göre, Filistinli eylemcilerden birinin Almanya’da yasaklı olduğu ifade edilen “Nehirden denize özgür Filistin” sloganı atması üzerine eylemci gözaltına alındı.

German police attack a march in Berlin. There are detainees and injured people! #LlDemo pic.twitter.com/zYuIVjQ9jc