Lütfü Savaş kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden Lütfü Savaş’ı aday göstermesi hem kentte hem de kamuoyunda yoğun tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Savaş'ın adaylık paylaşımına tepki gösterdi, adaylıktan çekilme çağrısı yaptı.

2009’dan bu yana belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinde Hatay’da yaşanan büyük yıkımdaki sorumluluğu ve bunu kabul etmeyen bir tutum içerisinde olması nedeniyle eleştiriliyor.

“Benimle ilgili bir kabahat varsa biz bunun hesabını veririz ama şu anda yıkılan binaların çok büyük bir kısmı 1999 depreminden önce yapılan binalar. Diğer binalarda da hasar var ama çok minimum seviyede.” Lütfü Savaş, 23 Şubat 2023, Halk TV “Ben dokuz yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Bunların [binaların] denetimi, ruhsatı hepsi ilçelerde. Bütün sorumluluk maalesef bir kişide değil hükümet, belediyeler, yapı denetim şirketleri ve müteahhitlerde. Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım. Hesap soracaksak da hep beraber sorarız.” Lütfü Savaş, 23 Şubat 2023, Habertürk TV

Rönesans Rezidans açıklaması

Savaş’ın, yüzlerce yurttaşa mezar olan Rönesans Rezidans’a ilişkin sözleri de yoğun tepki çekmişti.

Show TV’de 10 Şubat 2023’te katıldığı programda konuşan Savaş, yapının müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’u şu sözlerle sahiplenmişti:

“Orası bizim eski Mimarlar Odası başkanımızın [Mehmet Yaşar Coşkun] yaptığı bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmenliğine göre yapmıştır. Biz küçük bir kıyamet yaşadık. Burada ne belediye ne mevzuat ne bunu yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz.”

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Güçlü Bahçe Sitesi'nin imar izni iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, 4 Mayıs 2023 tarihli bir haberinde, depremde yıkılan ve en az 68 kişinin hayatına mal olan Güçlü Bahçe Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Güçlü’nün, imar izni alabilmek için Lütfü Savaş’ın “Onursal Başkanı” olduğu Hatayspor’a 200 bin dolardan fazla bağış yaptığını öne sürmüştü.

Fotoğraf: 2019'da açılışı yapılan Güçlü Bahçe Sitesi'nde makası tutanlardan biri de Lütfü Savaş (solda)

Özel aday göstermeme sinyali vermişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Aralık’ta katıldığı bir televizyon programında, “Hatay Belediye Başkanı’nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?” sorusuna verdiği yanıtta, “Hatay’da vereceğimiz karar, çok tarihi bir karar olacak. Çünkü depremden sonra Hatay, başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız” demiş ve eklemişti: “Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır.”

Candaş Tolga: Hatay Belediye Başkanı’nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?



Özgür Özel: Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. pic.twitter.com/UV1QdOpG0V — Az Önce Konuştum (@azoncekonustum) December 12, 2023

CHP lideri Özel'in 'aday göstermeme' sinyali vermesine rağmen Hatay'da milliyetçi-muhafazakar kesimden oy alabileceği için yeniden tercih edildiği düşünülen, kendi ifadesiyle "anketlerde açık ara farkla önde olduğunu" öne süren Lütfü Savaş kimdir?

2009’dan bu yana belediye başkanı

Kendisini “milliyetçi-muhafazakâr” çizgide nitelendiren Lütfü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ayrılıp AKP’den Antakya Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve seçimi kazandı.

Hatay’ın 2012’de büyükşehir statüsü almasının ardından 2014’te yapılan yerel seçimlerde AKP’nin dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i aday göstermesi üzerine CHP’ye geçti.

2014 yerel seçimlerinde yüzde 41 oyla Hatay’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de CHP ve Millet İttifakı’nın adayı olarak yüzde 55,1 oranında oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Savaş, 10 Ocak 2024’te bir kez daha CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Belediyede çalışan aile üyeleri

2019 seçimleri sonrası Lütfü Savaş, kardeşi Metin Savaş'ı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (HATSU) özel kalem müdürü olarak, diğer kardeşi Mehmet Savaş’ı ise Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi olarak atamıştı.

Atamaların kamuoyunda tepki çekmesi üzerine Savaş, “Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakate göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada. Diğer kardeşim Mehmet Savaş’ın ise belediyede resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para alması söz konusu değil” yanıtı vermişti.

Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan “UNESCO Hatay Gastronomi Evi” de Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş tarafından kurulmuştu.

Fotoğraf: Lütfü Savaş/Instagram

Genel Merkez ile arası açılınca "AKP'den teklif aldım" demişti

6 Şubat depremleri öncesi CHP Genel Merkezi ile sorun yaşadığı ve yeniden aday gösterilmeyeceği konuşulan Savaş, tam da bu zamanlarda AKP’den kendisine teklif geldiğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Savaş, 20 Ekim 2022 tarihinde katıldığı TV5 yayınında “Sen tipoloji olarak, dünya görüşü olarak milliyetçi-muhafazakar görüşte bir insansın. Sen gel bizi seni Sayın Cumhurbaşkanımız ile hemen görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz” diyen insanlar geldi. Bunlar çok üst düzey isimlerdi” demişti.

(VC)