Lütfü Savaş'ın talebi kabul görmedi: CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali talebine ret

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

Hatay’ın eski büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş ile kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Ara kararda, 4-5 Kasım 2024’te yapılan kurultayda Özgür Özel’in başkan seçildiğini hatırlatıp, seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiğini belirtti.

Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceğini, tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceğini, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceğini ifade eden mahkeme, bunun yanı sıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceğini aktardı.

Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini belirtip davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığına hükmetti.

Kararda, "Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi." dedi.

Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı

(HA)