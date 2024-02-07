Lütfü Savaş: Genel Başkanımızın duruşu net, adaylığım sürüyor

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, HBB Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Savaş, dünkü (6 Şubat) protestoları 'provokasyon' olarak nitelendirdi, Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan'ı yaşananlardan sorumlu tuttu.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'den (CHP) adaylığının devam ettiğini belirten Savaş, "Sayın Genel Başkanımızın [Özgür Özel] duruşu net, 'adaymız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız' dedi. Geleneksel olan üç dönemdir kazanma işimizi dördüncü dönemde halkımızla birlikte yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Gökhan Zan'ı suçladı

"İktidar tarafından Hatay'ın CHP'li bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin istendiğini biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı asla sessiz kalmayacağız. Hatay'da imar rantına izin vermeyeceğim. Hatay'ı tehditlere asla teslim etmeyeceğim. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım" diyen Savaş, 6 Şubat'ta kendisine yönelik protestoları 'kumpas' olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Baksanız baksanız 200 civarında kişi beni protesto etti. Biz bunların kimler olduğunu biliyoruz. Kimler tarafından yönetildiğini de biliyoruz. Beni korumak için önlem almayabilirsiniz. Ama Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Sayın Bakanımıza da söz attılar. Sayın Bakanımızı konuşturmayan bir kitle vardı. O kitleyi de harekete geçirmek isteyen bir kardeşimiz vardı: Gökhan Zan."

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bianet sordu, Savaş yine sorumluluk almadı

Savaş sözlerinin devamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik protestolara çok üzüldüğünü, Koca'nın Hatay için çok çaba sarf ettiğini belirtti.

Bunun üzerine bianet adına Savaş'a şu soruyu yönelttik:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da siz de protesto edildiniz. 6 Şubat depremlerinde bu kentte kamu kurumları yıkıldı. Hastaneler yıkıldı, işlevsiz hale geldi. Bunu en iyi bilen sizsiniz. Aradan bir yıl geçtikten sonra, bu kadar acısı olan insan varken, siz dahil burada söz alan herkes yaşananları ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi. Bu tepki sadece size yönelik değilken, bu protestoların ‘provokasyon’ olarak nitelendirilmesi, hem Sayın Bakan’ın hem de sizlerin, sizce bu yerinde bir yaklaşım mı? İkinci sorum; size Şubat 2023’ten bu yana aynı sorular katıldığınız her televizyon programında soruluyor. Buranın yerel yöneticisi olarak, yerel yönetimin başındaki en önemli kişi olarak hiçbir sorumluluk hissetmiyor musunuz? Aradan bir sene geçti, birçok şey yapıldı ve yapılmadı. Buna dair gerçekten samimi bir açıklama istiyoruz sizden.

"Biz deprem öncesi ne yapmışız? Tabii ki depremde bütün her tarafı benim yıkma şansım veya benim uhdemde olan bir şey değil. Hatay'da 15 ilçe var, 10 yıldır 10 ilçelerin 11-12 tanesini iktidar partisi yönetiyor" diyen Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir defa şu var: 205 bin bağımsız bölümü ben mi verdim, affettim? Kanunsuz yapılan, imarsız yapılan, fazla kat çıkan, fazla daire yapılan, fazla çatı katı yapılan, fazla balkon çıkan uygunsuz yapıyı ben mi affettim? Bunu ben değil Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, bunu herkese müjde verir gibi anlattı. Ama siz affediyorsunuz ama yukarıda rabbimiz affetmiyor."

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“10 yıldır ruhsat vermiyorum”

Savaş, Hatay'da büyükşehir belediye başkanlığı döneminde ruhsat vermediğini, sadece 2009-2014 yılları arasında Antakya Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ruhsat verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"10 yıldır ben ruhsat vermiyorum. Rönesans yıkıldı benim üstüme attılar. Rönesans’ı yaptıran küçük bir belediyemiz, 5000 nüfuslu Ekinci Belediyesi. Ruhsat verme yetkisi hükümette. Ekinci Belediyesi’nde doğru dürüst teknik adam yok. Beş temel teknik adamın olmadığı yerde siz ona ruhsat verme etkisi vermiyorsunuz. Bunu kim veriyor? Hükümet veriyor."

Savaş sözlerinin devamında, “Malatya'daki, Adıyaman'daki, Maraş’taki izni ben mi verdim?” dedi.

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"Sayın Valimize sorun"

6 Şubat'ın yıldönümünde yaşananları bir kez daha 'provokasyon' olarak nitelendiren Savaş, şunları kaydetti:

"Ben duyumu Ankara'dan bir gazeteciden aldım. Bu aynı şeyi söylediğinize cevap olsun diye söylüyorum. O provokasyonda bana ikili, üçlü, dörtlü birlik halinde yapıldı. Geçerken, yani ben işin yüzde 70-75’ini yürüdüğünde hiçbir şey yoktu. Son yüzde 25-30’a geldiğimde birileri el kaldırıyor, birileri bağırıyordu ama halk onlara katılmadı. 200 civarında insan, ben biliyorum. Hele bir kadın. Başına ay-yıldızlı eşarp takmış. Cumhuriyet Meydanı’nda beni bir 100 metre kadar takip etti. Sonra camiye gittik. Programda camide sabah namazı vardı, oradaydım. Camiye girmek istemiş, beni dışarıda ekliyor. Aynı kadın. Sonra Ekrem Bey’le Şehitler Mezarlığı’na gittik. Aynı kadın yine orada, televizyonlara konuşuyor. Bizim Günay Hanım var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyesi. Gitmiş sormuş, ‘Ablacığım siz ne istiyorsunuz’ diye. ‘Başkan bize konteyner vermiyor. Biz 15 kişiyiz, tek konteynerde kaldık. Niye vermiyor’. Şimdi o hanım araba kullanacak durumda değil. Cumhuriyet Meydanı, cami ve mezarlık. Öyle ki mezarlık Narlıca çıkışında, yani oraya tek başına gelme şansı yok. Biraz da bilelim. Bu şehri 15 yıldır yönetiyoruz. Kimlerin kimlerle birlikte olduğunu ama onu sizinle paylaşmam, onu Sayın Valimize sorarsanız size cevap verir."

(VC)