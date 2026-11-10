Lütfillah Tacik’in ölümüne ilişkin dava 12 yıl sonra yeniden görülecek

Afganistan’dan Türkiye’ye gelen 17 yaşındaki Lütfillah Tacik’in 2014’te Van’da yaşamını kaybetmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlıyor.

Yargılama, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 09.30’da Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, duruşmayı izleyeceğini ve yargılama sürecinin takipçisi olacağını duyurdu.

Iğdır sınırında alıkonuldu

FİSA’nın aktardığı bilgilere göre Tacik, Mayıs 2014’te Afganistan’dan Türkiye’ye iltica etmek üzere yola çıktı.

Iğdır sınırında beraberindeki 20 kişiyle birlikte jandarma tarafından alıkonulan Tacik, Van Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) gönderildi.

Sınır dışı işlemleri devam ederken Tacik ve gruptaki yedi çocuk, işlemler tamamlanana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne (ÇOGEM) yerleştirildi.

27 Mayıs’ta Yabancılar Şube’de görevli polisler, Tacik’i diğer çocuklarla birlikte ÇOGEM’den alarak yaş ve bulaşıcı hastalık tespiti için yeniden GGM’ye götürdü.

FİSA’nın açıklamasına göre burada görevli bir polis Tacik’e yaşını sordu. Tacik 17 yaşında olduğunu söyledi ancak polis buna inanmadı ve “Yalan söylüyorsun” diyerek şiddet uyguladı.

Tacik daha sonra arkadaşlarına, büyük gösterdiği gerekçesiyle darbedildiğini anlattı.

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Hastaneye iki saat sonra götürüldü

Tacik, araçta rahatsızlandı.

FİSA’nın aktardığına göre sağlık durumunun düzelmesi bir süre araç içinde beklendi. Durumunun iyiye gitmemesi üzerine yaklaşık iki saat sonra hastaneye götürüldü.

Yoğun bakıma alınan Tacik, 31 Mayıs 2014’te yaşamını kaybetti.

Polise beş ay hapis cezası verilmişti

Tacik’in ölümüne ilişkin yargılama sonunda sanık polise beş ay hapis cezası verildi.

Avukatların ve hak savunucularının itirazlarının ardından karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Bozma kararının ardından dava 17 Kasım’da yeniden görülmeye başlayacak.

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FİSA: Cezasızlığın önlenmesi için takipçisi olacağız

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Tacik’in ölümünün göçmen ve mülteci çocukların yaşam hakkı, devletin koruma yükümlülüğü, kolluk şiddeti ve cezasızlık sorunlarını birlikte gündeme getirdiğini belirtti.

Merkez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Lütfillah Tacik’in ölümüne ilişkin yargılamanın etkili biçimde yürütülmesi, sorumluluğun bütün yönleriyle açığa çıkarılması, cezasızlığın önlenmesi ve çocukların yaşam hakkının korunması için davanın takipçisi olacağız.”

Tacik’in ölümünün üzerinden 12 yılı aşkın süre geçtiğini hatırlatan FİSA, çocukların yaşam hakkına yönelik ihlallerin cezasız kalmamasının benzer ihlallerin önlenmesi açısından da önem taşıdığını vurguladı.

(NÖ)