Lula: "Sırf zengin olduğu için dünya Elon Musk'ın aşırı sağcılığına katlanmak zorunda değil"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, dünyanın milyarder Elon Musk'ın muazzam serveti nedeniyle "aşırı sağ ne isterse o olur" gündemine katlanmak zorunda olmadığını söyledi.

Lula da Silva'nın açıklamaları, Musk'ın sosyal medya sitesi X'in ülkede askıya alınması ve büyük Brezilya sosyal medya piyasasında erişime kapanmasından birkaç gün sonra ABD TV devi CNN'nin iştiraki CNN Brasil ile röportajında yer aldı.

Başkan Lula, "Brezilya adalet sistemi, dünyanın sırf zengin olduğu için Musk'ın 'aşırı sağcı ne isterse o olur'una katlanmak zorunda olmadığına dair önemli bir sinyal vermiş olabilir" dedi.

Lula da Silva'nın çıkışı, Musk ve Brezilya hükümeti arasında ülkedeki ifade özgürlüğü, aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve yanlış enformasyon konusunda uzun zamnadır süre gelen çekişmenin son hamlesiydi. Hafta sonu, aralarında başkanın da olduğu Brezilyalılar, X'e veda ederken kimileri profillerinde başka sosyal medya platformlarından bağlantılar paylaştı.

Arka plan

Brezilya, Musk'ın geçen yıl Twitter'ı satın alıp platforma yeni bir ad koymasından bu yana reklam veren kayıplarıyla boğuşan X için önemli bir pazardı. Pazar araştırma grubu Emarketer'a göre, nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturan yaklaşık 40 milyon Brezilyalı ayda en az bir kez X'e erişiyor.

Musk'ın ülkede yasal bir temsilci tayinini reddetmesi üzerine Brezilya Yüksek Mahkemesinin X'in ülke çapında askıya alınması kararının ardından platforma erişim engellendi.

Mahkeme daha önce, ülkede demokrasiyi baltalamayı amaçlayan çevrimiçi yanlış bilgi ve nefret söyleminin yayılmasına yönelik kapsamlı soruşturma kapsamında birden çok X hesabının engellenmesi emrini vermişti.

Platformun daha önce Brezilya yargısının kararları doğrultusunda kapattığı hesaplar arasında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sağcı partisiyle bağlantılı milletvekilleri ve Brezilya demokrasisini baltalamakla suçlanan aktivistler de vardı.

Kendisini "mutlak ifade özgürlüğü yanlısı" ilan eden Musk, pek çok kez mahkemenin eylemlerinin sansüre vardığını iddia etmiş ve iddiaları Brezilya sağında karşılık bulmuştu.

Musk, Salı günü X'te "özgürlük, yargısal yetki aşımına karşı protesto ve ifade özgürlüğünü savunma yürüyüşü" olarak tanıtan Brezilya'da yakında gerçekleştirileceği planlanan yaklaşan bir gösterinin bağlantısını paylaşarak Brezilya iç siyasetine müdahil olmuştu.

(AEK)