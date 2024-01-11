Lula, İsrail'in soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'na sevkini onayladı

Breziya Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba (10 Ocak) öğleden sonra, ülkenin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde İsrail'i Filistin'de soykırımcı eylemlerle suçlama başvurusunu desteklediğini resmen duyurdu.

Davanın ilk duruşması dünya mahkemesinin 11 Ocak'ta Hollanda'nın Lahey kentindeki salonlarında başlayacak. Brezilya, Türkiye, Ürdün, Bolivya, Venezuela, Malezya ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi birçok ülke, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı başlattığı hareketi destekliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik istilâsının başlaması üzerinden geçen üç ayı aşkın sürenin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin durumunu görüşmek üzere başkent Brasília'da Filistin büyükelçisi Ibrahim Alzeben'i kabul etti.

Lula: "Filistin'deki uluslararası insancıl hukuk ihllalleri karşısında Güney Afrika'nın başvurusunu destekliyoruz"

Lula, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına Brezilya'nın hemen kınama getirdiğini yineledi. Ancak, bu tür eylemlerin İsrail'in sivil halka karşı ayrımsız, tekrarlanan ve orantısız güç kullanımını haklı çıkarmadığını vurguladı.

Açıklamada, öldürülen 23 bini aşkın insanın yüzde 70'inin kadınlar ve çocuklar olduğu, ayrıca 7 bin kayıp kişi bulunduğu belirtilidi. Halkın yüzde 80'inden çoğu zorla yerlerinden edilmiş durumda, sağlık, su, enerji ve gıda gibi temel sistemler çökmüş halde ve bu durum bir toplu cezalandırma göstergesi.

Brezilya Devlet Başkanı, ateşkese, Hamas'ın rehinelerinin serbest bırakılmasına ve sivilleri korumak için insani koridorların oluşturulmasına yönelik kişisel çabalarını vurgulayarak, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerine karşı, Güney Afrika'nın UAD'daki eylemini desteklediğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan resmi açıklama

Başkanlık Sarayı Ithamaraty'den yapılan resmi açıklamada da "Uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleri karşısında, [Brezilya] devlet başkanı, İsrail'in derhal soykırım oluşturan veya bununla bağlantılı suç teşkil edebilecek tüm eylem ve önlemlerine son vermesini sağlamak üzere Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açma girişimini desteklediğini ifade etti," denildi.

"İki devletli çözüm"

Brezilya hükümeti, ekonomik olarak sürdürülebilir bir Filistin Devleti'nin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil, karşılıklı anlaşılmış ve uluslararası olarak tanınan sınırlar içinde, İsrail ile barış ve güven içinde yan yana var olabileceği iki devletli çözümü desteklediğini yineledi.