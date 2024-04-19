Lula: "Elon Musk, Brezilya'da yükselen neofaşizmden cesaret alıyor"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula Da Silva, sabık devlet Başkanı Jair Bolsonaro çizgisinde neofaşizm ve ırkçılık propagandası yapan sosyal medya hesaplarını kapatma kararı dolayısıyla yargıç Alexandre de Moraes'in görevden alınmasını isteyen, X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk'ı Brezilya'nın "iç işlerine karışmak"la suçladı.

Politikayı hiçe sayan aşırı sağcı maceracılar

Lula Çarşamba günü "Benim Evim, Hayatım" programı kapsamında 112 bin yeni konut inşa edileceğini duyurduğu konuşması sırasında demokrasilerin başının belası olan eşitsizliği daha da vahimlştiren neoliberalizmin geride bıraktığı enkazdan politikayı hiçe sayan aşırı sağcı maceracılar türediğine parmak bastı.

Bu durumun Brezilya'ya hiç yabancı olmadığını ve özellikle Jair Bolsonaro hükümeti döneminde bolca teşvik edildiğini hatırlatan Lula “piyasaların sesiyle sokakların sesi arasındaki bu uyumsuzluğun kırılması gerektiğini" söyledi.

Sosyal ağlardaki dezenformasyonla güçsüzler istismar edilirken militan sağcıların “neo-faşizmi, ilkel, muhafazakâr ve otoriter bir milliyetçiliği” savuna geldiklerine dikkat çeken Brezilya Devlet Başkanı, yalan haber, nefret ve komplo teorilerinin demokrasiye zarar vermeden geçemeyeceğini vurguladı. Lula "Bunun teknoloji patlamasının ortasında çok geçmeden bir yansıması olacağını" söylerken X'in sahibi ABD'li milyarder olan iş adamı Elon Musk'ı işaret ediyordu.

"Neofaşizm bu ülkede bir ot bile

üretememiş milyardere Brezilya

halkına karşı konuşma cesareti veriyor"

Lula'nın “Bu ülkede demokratik bir rejimde yaşamayı isteyip istemediğimize karar vermemiz gereken çok ciddi bir sorunumuz var" dediği, Afrika kökenlilerin ve Brezilya'nın yerli halklarının yararlanacağı konut programı kapsamındaki konuşması, Elon Musk'ın Brezilya Yüksek Mahkemesi üyelerinden birini hedef alan açıklamalarından bir kaç gün ardından yapılmıştı.

Lula, Musk'ı Brezilya'da neofaşizmin arkasındaki odak olarak yerden yere vurduğu konuşmasında “Dünyanın yabancı düşmanlığı ve aşırılık altında yaşamasına izin verip vermeyeceğimize karar vermeliyiz. Bu ülkede tek bir ot bile üretmemiş bir iş insanının Brezilya Yüksek Mahkemesi, Brezilya bakanları ve Brezilya halkı aleyhinde konuşma cesaretine sahip olmasına olanak tanıyan neo-faşizmin büyümesine tanık oluyoruz. Bu mümkün değil." diyerek Musk'ın Yargıç Alexandre de Moraes'e yönelik suçlamalarını kendisine iade ediyordu.

De Moraes, Jair Bolsonaro'nun seçimi Luiz Inácio Lula da Silva'ya kaybetmesinin ardından 8 Ocak 2023'teki darbe girişimi ve sosyal ağlarda özellikle de 2022 seçim sürecine yönelik yalan haberlerin ve nefret mesajlarının yayılmasının kovuşturulduğu, Brezilya'da süre giden en çetin soruşturmaları yönetiyor.

Musk De Moraes'i "Brezilya

halkına ihanet"le suçladı

Musk De Moraes'in Brezilya'daki bazı X hesaplarının kapatılması emrini vermesinin ardından, Moraes'i, “Bu yargıç defalarca Anayasaya ve Brezilya halkına ihanet etti. İstifa etmeli ya da görevden alınmalı" diye suçlamıştı. Ayrıca, yargıcı "sansürcülük"le suçlarken "Alexandre de Moraes'in tüm adli taleplerini ve bu taleplerle nasıl yasayı ihlal ettiğini" kısa sürede yayınlayacağına söz verdi.

Moraes ise, Musk'ın davranışlarına yönelik bir soruşturma başlattı ve X şirketine mahkeme kararlarına uymaması ve yeniden etkinleştirdiği her engellenen profil için 20 bin ABD doları para cezası verdi. Yargıç, Musk'ın eylemlerinde adaleti engelleme ve suç işlemeye teşvik unsurları saptadığını, ayrıca Amerikalı milyarderin sosyal ağları yanlış bilgi yaymak ve demokrasi ve hukukun üstünlüğünü istikrarsızlaştırmak maksadıyla kullandığının da anlaşıldığını açıkladı.

"Musk Brezilya'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor"

Siyasi yorumculara göre, bu da istikrarı bozmaya yönelik başka bir girişim. Musk, Brezilya'yı istikrarsızlaştırmak ve kendi işini büyütmek için X'e sahip olmaktan edindiği kontrolsüz gücü istismar ediyor.

France 24 TV kanalının Rio de Janerio muhabiri Valeria Saccone, France 24'teki yayınında “Musk'ın Bolsonaro ve Donald Trump'a yakınlığı bir sır değil. Ancak çabaları bu bağın da ötesine geçebilir. Bu, Brezilya'daki aşırı sağla siyasi bir yakınlaşmayı, bir darbe planını veya holdingindeki SpaceX, Starlink ve Tesla gibi şirketlerin çıkarlarını da kapsayan bir iş stratejisidir." dedi.

Lula: "Başımızı öne eğmeyeceğiz"

Lula, Musk'ı hedef alan konuşmasını "Başımızı öne eğmeyeceğiz. Kimseden üstün olmadığımızı öğrendik ama ilkelerimizi ve demokrasimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz." diye bitirdi.

"Bu arada başka ülkelerin iç işlerine karışan milyarderler"e seslendi. "Uzaya gitmek ve orada neler bulabileceklerini görmek için roketler yapmaya çalışıyorlar. Burada yaşamayı öğrenmeniz ve sahip olduğunuz paranın çoğunu bu gezegenin korunmasına yardımcı olmak ve en önemlisi insanların barış içinde yaşamlarını iyileştirmek için kullanmanız gerekecek."

(AEK)