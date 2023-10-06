Lukoil'den SOCAR'a 1,5 milyar dolar borç, STAR Rafineri'ye Rusya petrolü

Lukoil’in yeni bir anlaşma kapsamında SOCAR'a (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi) 1.5 milyar dolar borç vereceği ileri sürüldü.

Reuters’ta yer alan habere göre, anlaşma hakkında bilgi sahibi üç sektör kaynağı dün (5 Ekim) yaptıkları açıklamada, Lukoil'in SOCAR’a, günlük 200 bin varillik Türkiye’deki STAR rafinerisinin yeniden Rusya ham petrolünü işlemesine olanak sağlayacak daha geniş bir anlaşmanın parçası olarak 1,5 milyar dolar borç vereceğini söyledi.

Anlaşma Lukoil’e, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uymak için çoğu Avrupalı rafinerinin ham petrol ithalatını durdurmasının ardından Rusya limanlarına yakın bir başka müşteri kazandıracak.

Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulamadı ve Rusya’dan petrol ve gaz ithal etmeye devam ediyor.

100 bin varil tedariği

STAR rafinerisi, Moskova ile ticarete getirilen uluslararası mali kısıtlamalardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu yaz Rusya’dan ham petrol ithalatını durdurmuştu.

APA’nın LSEG Eikon verilerine dayandırdığı haberine göre rafineri bu yılın başlarında Urals petrolü ithalatını azaltmış, Ağustos-Eylül aylarında ise alımları tamamen durdurarak yerine benzer kalitede olan ve halen Rusya limanlarından yüklenen Kazakistan'ın KEBCO petrolünü tercih etmişti.

Kaynaklar, Lukoil'in Ekim ayından itibaren STAR'a Urals teslim etmeye başlayacağını ve tesisin kapasitesinin yarısına denk gelen yaklaşık 100 bin varil tedarik etmesinin beklendiğini söyledi.

(NT)