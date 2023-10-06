ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 14:12
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 14:36
1 dk Okuma

Lukoil'den SOCAR'a 1,5 milyar dolar borç, STAR Rafineri'ye Rusya petrolü

Rusya’nın özel petrol ve doğalgaz şirketi Lukoil varılan anlaşmayla hem kaynak tedarik etmeyi hem de Rusya petrolünün yeniden işlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/rus-lukoil-turkiye-deki-star-rafinerisine-tedarik-icin-socar-a-1-5-milyar-dolar-borc-verdi.jpg
SOCAR

Lukoil’in yeni bir anlaşma kapsamında SOCAR'a (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi) 1.5 milyar dolar borç vereceği ileri sürüldü.

Reuters’ta yer alan habere göre, anlaşma hakkında bilgi sahibi üç sektör kaynağı dün (5 Ekim) yaptıkları açıklamada, Lukoil'in SOCAR’a, günlük 200 bin varillik Türkiye’deki STAR rafinerisinin yeniden Rusya ham petrolünü işlemesine olanak sağlayacak daha geniş bir anlaşmanın parçası olarak 1,5 milyar dolar borç vereceğini söyledi.

Anlaşma Lukoil’e, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uymak için çoğu Avrupalı rafinerinin ham petrol ithalatını durdurmasının ardından Rusya limanlarına yakın bir başka müşteri kazandıracak.

Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulamadı ve Rusya’dan petrol ve gaz ithal etmeye devam ediyor.

100 bin varil tedariği

STAR rafinerisi, Moskova ile ticarete getirilen uluslararası mali kısıtlamalardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu yaz Rusya’dan ham petrol ithalatını durdurmuştu.

APA’nın LSEG Eikon verilerine dayandırdığı haberine göre rafineri bu yılın başlarında Urals petrolü ithalatını azaltmış, Ağustos-Eylül aylarında ise alımları tamamen durdurarak yerine benzer kalitede olan ve halen Rusya limanlarından yüklenen Kazakistan'ın KEBCO petrolünü tercih etmişti.

Kaynaklar, Lukoil'in Ekim ayından itibaren STAR'a Urals teslim etmeye başlayacağını ve tesisin kapasitesinin yarısına denk gelen yaklaşık 100 bin varil tedarik etmesinin beklendiğini söyledi.

(NT)

avrupa petrol socar
ilgili haberler
Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine yansıdı
5 Ekim 2023
/haber/petrol-fiyatlarindaki-gerileme-benzine-yansidi-285828
GABAR DAĞI’NDA BULUNAN PETROL REZERVİ
100 kuyudan 100 bin varil üretim hedefi mümkün mü?
10 Mayıs 2023
/haber/100-kuyudan-100-bin-varil-uretim-hedefi-mumkun-mu-278477
Hasarlı petrol boru hattının değişimi tamamlandı
28 Mart 2023
/haber/hasarli-petrol-boru-hattinin-degisimi-tamamlandi-276420
ANKARA TAHKİM DAVASINI KAYBETTİ
Türkiye'ye 1,4 milyar dolar ceza, Kerkük boru hattı kapandı
27 Mart 2023
/haber/turkiye-ye-1-4-milyar-dolar-ceza-kerkuk-boru-hatti-kapandi-276412
ilgili haberler
Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine yansıdı
5 Ekim 2023
/haber/petrol-fiyatlarindaki-gerileme-benzine-yansidi-285828
GABAR DAĞI’NDA BULUNAN PETROL REZERVİ
100 kuyudan 100 bin varil üretim hedefi mümkün mü?
10 Mayıs 2023
/haber/100-kuyudan-100-bin-varil-uretim-hedefi-mumkun-mu-278477
Hasarlı petrol boru hattının değişimi tamamlandı
28 Mart 2023
/haber/hasarli-petrol-boru-hattinin-degisimi-tamamlandi-276420
ANKARA TAHKİM DAVASINI KAYBETTİ
Türkiye'ye 1,4 milyar dolar ceza, Kerkük boru hattı kapandı
27 Mart 2023
/haber/turkiye-ye-1-4-milyar-dolar-ceza-kerkuk-boru-hatti-kapandi-276412
Sayfa Başına Git