Lübnanlı sanatçı Ziad Rahbani, son yolculuğuna uğurlandı

Lübnanlı sanatçı Ziad Rahbani, bugün Lübnan’ın Bikfaya kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

69 yaşındayken, 26 Temmuz’da, hayata veda eden Rahbani’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Cenaze töreni öncesinde başkent Beyrut’un Hamra semtindeki Khoury Hastanesi önünde toplanan kalabalık, hep bir ağızdan Rahbani’nin şarkılarını söyledi. Ellerinde fotoğraflarla onu uğurlayan yüzlerce insan, naaşını taşıyan araca alkışlarla veda etti.

Rahbani’yi uğurlayanlar ayrıca, cenaze aracına pirinç ve çiçek attı.

Ardından cenaze, Bikfaya kasabasındaki Rum Ortodoks kilisesine götürüldü.

Levant bölgesinde, özellikle Hıristiyan, Alevi ve Şii topluluklar, ölenlerin ardından pirinç serperek hem hakkın helâl edilmesini hem de toprağın ölüyü kabul etmesini temenni eder.

Lübnanlı sanatçı Ziad Rahbani hayatını kaybetti

Feyruz, oğlunu uğurladı

Cenaze törenine, Rahbani’nin uzun süredir kamuoyundan uzak kalan annesi Feyruz da (90) katıldı.

Kamuoyunun karşısına en son 2020 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, evine yaptığı ziyaret sırasında çıkan Feyruz, Lübnan ve Arap dünyasının en önemli ve efsanevi sanatçılarından biri olmayı sürdürüyor.

Kilisedeki tören, mahremiyetin korunması amacıyla sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Törene, Rahbani’nin ailesinin yanı sıra sanatçı arkadaşları ve siyasetçiler katıldı.

Al Arabiya English’in aktardığına göre, Rahbani, Bikfeyya’daki mezarlığa defnedilecek.

Ziad Rahbani, yalnızca müzik kariyeriyle değil, sahne sanatları ve politik duruşuyla da Lübnan ve Arap kültürünün en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Vefatı, hem sanat dünyasında hem sol camiada hem de halk nezdinde büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Bu dünyadan Ziad Rahbani geçti…

Rahbani’nin yazarı olduğu “Al-Akhbar” gazetesi, bugün, müzisyenin ardından yayımladığı özel sayısıyla bayilerdeki yerini aldı.

(TY)