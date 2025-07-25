Lübnanlı devrimci Georges İbrahim Abdallah, 40 yıl sonra özgür

ABD askeri ataşesi Charles Robert Ray ve İsrailli diplomat Yacov Barsimantov’un öldürülmesine suç ortağı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 40 yıldır hapiste tutulan 74 yaşındaki Georges İbrahim Abdallah, bugün Lannemezan Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

Ülkesine dönüşü önemli bir sembolik anlam taşıyan ve 1984 yılından beri Fransa’da tutuklu bulunan Abdallah, sabah erken saatlerde Lübnan’a gitmek üzere uçağa bindi.

Paris Temyiz Mahkemesi’nin 17 Temmuz’da verdiği ve Fransa’yı derhal terk etmesini şart koşan tahliye kararı ile Avrupa tarihinin en uzun siyasi tutukluluklarından biri sona ermiş oldu.

France24’un aktardığına göre, Abdallah’ın kardeşi Robert Abdallah, “Bu an duygusallıkla değil, 40 yıl süren uzun bir bekleyişle ilgili. Gecikmelere, temyizlere ve ayrımcılığa karşı direnişin bir ifadesi,” dedi.

Abdallah Lübnan’da

Abdallah’ı taşıyan uçak, saat 14.30 sularında Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonunun haberine göre, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Abdallah, burada kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

“Direniş bu topraklarda kök salmıştır, sökülemez,” diyen Abdallah, direnişin halkların özgürlüğü için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Abdallah ayrıca, Arap ülkelerinin, Gazze halkının acılarına seyirci kalmasını eleştirdi, Filistin direnişini ve Hizbullah’ı selamladı: “Direnişe, şehitlerine ve Dahiye’ye selam olsun... Direniş özgürlüktür ve etrafında kenetlenilmelidir.”

"تحياتي للمقاومة وشهدائها وللضاحية .. المقاومة هي الحرية ويجب الالتفاف حولها"



المناضل اللبناني جورج عبدالله للجماهير#جورج_عبدلله #جورج_عبدالله_حراً pic.twitter.com/QhZWpZZd7E — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 25, 2025





Abdallah, Filistin ve pan-Arap hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren Georges İbrahim Abdallah, Lübnan İç Savaşı sırasında ve İsrail’in 1978'de ülkenin güneyini işgali bağlamında diplomatlara yönelik olarak gerçekleşen suikastlara karıştığını kabul etmeyi ısrarla reddetti ve bu reddiyesini İsrail ile ABD’nin baskısına karşı direniş eylemleri olarak nitelendirdi.Abdallah, Filistin ve pan-Arap hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren Lübnan Silahlı Devrimci Fraksiyonları ’nı (LARF) kuran direniş hareketinden hiçbir zaman uzaklaşmadı. Suriye yanlısı ve İsrail karşıtı Marksist bir yapı olan LARF, 1980’lerde Fransa’da büyük eylemler düzenledi. Yıllar içinde birçok mahkeme tahliyesini önerse de Abdallah, ABD ve İsrail’in siyasi baskıları nedeniyle hapiste kalmaya devam etti.

Tepkiler

Abdallah’ın serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan Lübnan Komünist Partisi, onu, uzun hapis yıllarından sonra bile prensiplerinden taviz vermeyen bir “direniş savaşçısı” olarak tanımladı.

Hizbullah ise Abdallah’ı “zorbalara karşı onur bayrağını kaldıran her mahpusun, savaşçının ve namuslu insanın simgesi” olarak nitelendirdi.

Lübnan Güçleri İletişim Sorumlusu Charbel Jabbour, Abdallah’ın serbest bırakılmasının Lübnan İç Savaşı’nın kapanışını simgelediğini belirterek “Savaş dönemi tamamen sona erdi. Abdallah, cezasını tamamladı ve serbest bırakılıyor. İç savaş defteri kalıcı olarak kapanmalı, ötesi kabul edilemez,” dedi.

Abdallah’ı karşılama törenine devlet yetkilileri, siyasi liderler, ailesi ve serbest bırakılması için mücadele eden kampanya üyeleri katılacak. Ayrıca öğrenci grupları, sendikacılar, insan hakları savunucuları ve uluslararası aktivistler de etkinlikte yer alacak.

Ancak Abdallah’ın dönüşü, Lübnan’daki gençler arasında sınırlı ilgi gördü.

Birçok genç, ekonomik kriz, siyasi tıkanma ve göç gibi güncel sorunlar nedeniyle onun adını bilmiyor. Yine de yüzü sosyal medyada ve posterlerde yer alıyor ve gençlerin çoğu onu inançlarından vazgeçmeyen bir figür olarak görüyor: “Bazıları için kahraman, bazıları için ise yaşamadıkları bir dönemin simgesi.” (TY)