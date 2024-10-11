Lübnan’dan BM Güvenlik Konseyi’ne, İsrail işgalinin durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), "Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında gerçekleşen oturumda Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların sonuçları ele alındı.

Lübnan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hadi Hachem oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı’nı ihlal ederek Lübnan’ı işgal etmeye çalıştığını belirtti, BM Güvenlik Konseyi’ne, İsrail’in işgalini kınayarak derhal durdurması ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına çekilmesini sağlaması için karar alması çağrısı yaptı.

“Gazeteciler ve sağlık personeli hedef alınıyor”

Hachem, İsrail’in işgal saldırılarına karşı şu ana kadar diplomatik çabaların başarısız olduğunu ifade ederek, "İsrailli öldürme, yıkım ve yerinden etme makinesi, Lübnanlı sivilleri öldürmeye ve Lübnan nüfusunun dörtte birini yerinden etmeye devam ediyor" dedi.

İsrail'in Lübnan’da "sınırlı operasyon" yaptığı iddialarını da eleştiren Hachem, "Merak ediyoruz, Lübnan'da hayati altyapıların, kültürel, tarihi arkeolojik alanların hedef alınmasının askeri faydası nedir? Yine soruyoruz, niye gazeteciler, yardım görevlileri ve sağlık personeli hedef alınıyor?" diye konuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarını dün de sürdürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 169 kişi öldü. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

BM: Bölge topyekûn savaşın eşiğinde

BMGK oturumunda üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Topluca şiddeti ve akan kanı durduramamamız kahredici" dedi.

DiCarlo, "İsrail'in Lübnan'ı bombalamayı sonlandırmasını ve ülkedeki kara kuvvetlerini çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

Aynı zamanda Hizbullah ve diğer devlet dışı aktörlerin İsrail'e roket ve füze atışını durdurması gerektiğini ifade eden DiCarlo, Lübnan'da durumun giderek daha alarm verici bir hal aldığını belirtti.

DiCarlo, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde "kara operasyonlarının" ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmanın yoğunlaştığını kaydetti. İnsani durumun da kötüleştiğini belirten DiCarlo, Lübnan'da sadece 1 haftada 300 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

DiCarlo, Lübnan'daki sağlık sektörünün de büyük baskı altında olduğuna işaret ederek, bölgenin topyekûn savaşın eşiğinde olduğunu belirtti.

"Taraflar, başuçlarındaki silahları değil kendilerine sunulan diplomatik seçenekleri değerlendirmeli" diyen DiCarlo, hem Lübnan'ın hem de İsrail'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

DiCarlo, siviller, sivil altyapılar, insani yardım personeli, sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personelinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, "Şimdi bu şiddet sarmalını geri çevirme ve İsrail, Lübnan ve tüm bölgeyi felaketin eşiğinden çevirme zamanı" dedi.

ABD, İran’ı suçladı

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Güvenlik Konseyi'ne hitabında, ''Bu krizin çözümü daha zayıf bir Lübnan değil, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nde temsil edilen, meşru bir güvenlik gücü tarafından korunan, güçlü ve gerçek anlamda egemen bir Lübnan'dır'' dedi.

Uluslararası toplumun çabalarını bu doğrultuda yönlendirmesi gerektiğini söyleyen Wood, Lübnan'ın devlet kurumlarının güçlendirilerek, toprakları üzerinde etkili bir kontrol uygulayabilmesine yardımcı olunmasının önemini vurguladı.

Büyükelçi Robert Wood, Lübnan'daki iktidarsızlığı Tahran yönetiminin bölgeye müdahalesine bağladığı konuşmasında, ''Bunun çözümü, İran'ı Lübnan'ın egemenliğini baltalamakla suçlamaktır. İran'a bu Konsey'in kararlarını hiçe saydığı ve barışı ve güvenliği tehdit eden kurşununu desteklediği için ağır bedeller ödetmeye hazır olmalıyız'' dedi.

Rusya, ABD'nin yaklaşımını eleştirdi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde 1 milyondan fazla insanın yerlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

''İsrail, sivil kayıpları gözetmeksizin, rakibini her ne pahasına olursa olsun yok etmeye hazır olduğunu gösterdi'' diyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de uyguladığı ''senaryoyu'' Lübnan'da da devam ettirdiğini ifade etti.

Nebenzia, çözüm noktası olması gerektiğini vurguladığı Güvenlik Konseyi'nin ise ''felç durumda'' olduğunu belirtirken, ABD'nin Konsey üyelerinin bölgede ateşkes sağlanmasına yardımcı olabilecek bir karar alma girişimlerini engellediğini söyledi, ''Bazıları ABD'yi rahatsız edici bir duruma sokmaktan kaçınmaya çalışıyor ve bu diğer tüm düşüncelerin önüne geçiyor. Yapabilecekleri en fazla şey, bu salonda güzel ama boş konuşmalar yapmak'' dedi.

Vassily Nebenzia, İsrail'in, Lübnan topraklarına karşı başlattığı saldırıda ABD'yi ''suç ortağı'' olarak niteledi.

(AS)