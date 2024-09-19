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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 08:01
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 08:29
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Lübnan’daki saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Başbakanı Mikati çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasındaki saldırılarda 3 bin 250'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Lübnan’daki saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin iki gündür tanık olduğu çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılması saldırılarına ilişkin Sağlık Bakanlığında açıklama yaptı.

Açıklamasında "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler (BM) nerede?” diye sordu.

Başbakan dün akşam yaptığı açıklamada, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırıların ikinci dalgasının sona erdiğini ve hastanelere yeni yaralıların gelmediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Lübnan'da 17 Eylül’de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede dün (18 Eylül) de telsizler patlatıldı, 20 kişi hayatını kaybetti.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar sürüyor.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan Hizbullah İsrail
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