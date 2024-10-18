Lübnan’daki İsrail saldırılarında 2 bin 412 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, İsrail ordusunun devam eden saldırılarında dün 45 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 179 kişinin de yaralandığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 412'ye, yaralananların sayısının da 11 bin 267'ye yükseldiği ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı. 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını bildirdi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

(AS)