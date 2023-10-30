Lübnan-Suriye-Irak hattında gerilim tırmanıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına paralel olarak Lübnan-Suriye-Irak hattında da gerilim tırmanıyor.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA, İsrail'in ağır topçu atışlarıyla Lübnan'ın Mervahin, Bustan, Lebveniye, Zibkin ve Maadi beldelerinin çevresini vurduğunu, ayrıca ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesine de insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah ise İsrail’e ait bir İHA'nın Lübnan'ın El-Hiyam beldesinde karadan-havaya füzeyle imha edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca İsrail saldırısı sonucu Muhammed Necib Hellavi adlı savaşçının hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Hizbullah savaşçılarının sayısı 46’ya yükseldi.

Filistinli gruplar Lübnan sınırında da aktif

İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Lübnan’ın güneyinden de İsrail’e saldırılar düzenliyor.

Filistin'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Kudüs Tugayları, İsrail'in Lübnan sınırına yakın Hanita bölgesinde çıkan silahlı çatışmada iki üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ise “İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara yanıt olarak” Lübnan'dan Nahariye Yahudi yerleşim birimini 16 füzeyle vurduğunu bildirdi.

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Bir İsrail askeri öldü

The Times of Israel'in İsrail ordu kaynaklarından aktardığı habere göre, İsrail'in kuzeyinde bir tankın devrilmesi sonucu bir asker öldü, iki asker ise ağır şekilde yaralandı.

Tankın devrilmesine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

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İsrail’den Suriye’ye saldırı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, İsrail’in bugün saat 01.35 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden hava saldırısı düzenleyerek Dera kırsalında Suriye ordusuna ait iki mevziyi vurduğunu bildirdi.

SANA, saldırı sonucu maddi hasar yaşandığını belirtti.

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Suriye’de ABD üssüne saldırı

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) ise bölgedeki ABD üslerini hedef almayı sürdürüyor.

Örgüt dün (29 Ekim) Suriye’nin Deyrizor vilayetinde ABD güçlerinin konuşlandığı El-Ömer petrol sahasına roket saldırıları düzenledi.

ABD’ye ait savaş uçakları da Suriye'nin Irak sınırına yakın Ebu Kemal ilçesinde İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna göre, ABD savaş uçakları Ebu Kemal’e iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

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17 Ekim'den bu yana 15. saldırı

“Irak’taki İslami Direniş”, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı. Örgütün, 17 Ekim’deki bu açıklamasının ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırıları şöyle:

17 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı

Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı 17 Ekim 2023: IKBY’nin başkenti Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı

IKBY’nin başkenti Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı 19 Ekim 2023: Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan, ABD güçleri ve ÖSO'ya bağlı “Devrim Komandoları Ordusu” adlı örgütün konuşlu olduğu El-Tenef üssüne dron saldırısı

Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan, ABD güçleri ve ÖSO'ya bağlı “Devrim Komandoları Ordusu” adlı örgütün konuşlu olduğu El-Tenef üssüne dron saldırısı 19 Ekim 2023: Suriye’nin Deyrizor vilayetindeki Koniko gaz sahası yakınlarında bulunan ABD üssüne roket saldırısı

Suriye’nin Deyrizor vilayetindeki Koniko gaz sahası yakınlarında bulunan ABD üssüne roket saldırısı 19 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı

Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı 20 Ekim 2023: IKBY’deki Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı

IKBY’deki Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı 21 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı

Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı 22 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı

Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı 23 Ekim 2023: Suriye'deki El Tanf garnizonuna bir Qasef-2K İHA ile drone saldırısı.

Suriye'deki El Tanf garnizonuna bir Qasef-2K İHA ile drone saldırısı. 23 Ekim 2023: El-Tenef üssü yakınlarındaki Rukban’a dron saldırısı

El-Tenef üssü yakınlarındaki Rukban’a dron saldırısı 23 Ekim 2023: Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Şeddadi’deki üsse dron saldırısı.

Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Şeddadi’deki üsse dron saldırısı. 24 Ekim 2023: Şeddadi’deki üs ve Deyrizor'daki El-Ömer petrol sahasına eşzamanlı roket saldırıları

Şeddadi’deki üs ve Deyrizor'daki El-Ömer petrol sahasına eşzamanlı roket saldırıları 25 Ekim 2023: Haseke’deki Harab Cebir üssünü roket saldırıları

Haseke’deki Harab Cebir üssünü roket saldırıları 26 Ekim 2023: Şeddadi’deki üs ile Deyrizor'daki Koniko gaz tesisleri ve çevresine roket saldırıları

Şeddadi’deki üs ile Deyrizor'daki Koniko gaz tesisleri ve çevresine roket saldırıları 29 Ekim 2023: El-Ömer petrol sahasına roket saldırıları

(VC)