Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor: İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar

Lübnan’ın güneyindeki 120 kilometrelik dağlık sınır hattı üzerinde Hizbullah ve İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Hizbullah güçleri, İsrail ordusuna ait noktaları güdümlü tanksavar füzeleriyle hedef alırken, İsrail de Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine top atışları ve hava saldırıları düzenliyor.

Hizbullah İHA’sı vuruldu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Lübnan sınırında bir bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından sınırda İsrail güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

İsrail hedeflerine füze saldırıları

Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonunun haberine göre, Hizbullah dün (21 Ekim) Natava bölgesi ve Branit kışlasındaki İsrail askerlerinin güdümlü tanksavar füzesiyle hedef alınmasına ilişkin görüntüler yayımladı.

El-Meyadin, söz konusu saldırılar sonucu üç İsrailli asker hayatını kaybettiğini, dördünün ise yaralandığını öne sürdü.

İsrail ordusu ise saldırılarda zayiat yaşanmadığını ve Hizbullah’a ateşle karşılık verildiğini açıkladı.

Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı

"Hizbullah’ın ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz"

İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah’ın İsrail’e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde AA muhabirine konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, "Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah’ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in saldırılarından kaçan Lübnanlılar okullara sığındı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalardan kaçan aileler, Sur kentindeki okullara sığındı.

Lübnan hükümeti, sınır bölgesinden tahliye edilmek isteyen aileler için kriz odası oluşturdu. Kriz odasında iç göçmenlerin önemli bir kısmı devlete ait okullara yerleştiriliyor.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hizbullah’ın kaybı 19’a yükseldi

Öte yandan Hizbullah dün (21 Ekim) altı savaşçının kaybına ilişkin açıklama yaptı.

Böylece İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik kara-hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden Hizbullah savaşçılarının sayısı 19’a yükseldi.

İsrail ordusu ise Hizbullah saldırıları sonucu şimdiye kadar üçü asker, biri sivil olmak üzere dört kayıp açıkladı. Ordu ayrıca, Lübnan sınırındaki Baram köyüne yönelik güdümlü tanksavar füzesi saldırısında biri ağır, üç İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)