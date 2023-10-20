Lübnan ordusu: İsrail bir medya ekibini makineli tüfeklerle hedef aldı

Lübnan ordusu, ülkenin güney doğusundaki sınır kasabası Houla’da İsrail’in haber takibi yapan yedi kişilik bir gazeteci ekibi makineli tüfekle hedef aldığını duyurdu.

İsrail’in gazetecilere yönelik saldırısında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkede konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) İsrail’in sınır ötesine yönelik ateşinde kişinin öldüğü bildirdi.

UNIFIL yaptığı açıklamada, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin "önemli bir çatışma" sırasında "sınır yakınında mahsur kalan yedi kişi için" onlardan yardım istediğini söyledi. UNIFIL, sınırda sıkışıp kalan kişilerin hepsinin sivil olduğunu doğruladı.

UNIFIL, "Trajik bir şekilde, bu olay sırasında bir kişi hayatını kaybetti ve diğerleri başarıyla kurtarıldı" dedi. Açıklamada, İsrail güçlerinden "kurtarma operasyonunu kolaylaştırmak için" ateşi kesmelerini istedikleri ve onların da buna uyduğu belirtildi. Lübnan medyası ölen kişinin adını Muhammed Rebi el-Bikâî olarak verdi.

UNIFIL, Lübnan ve İsrail birlikleri arasında tampon görevi görüyor.

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2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)