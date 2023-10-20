ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 11:43
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 12:03
1 dk Okuma

Lübnan ordusu: İsrail bir medya ekibini makineli tüfeklerle hedef aldı

Lübnan ordusu, İsrail'i ülkenin güneyindeki sınır çatışmalarını takip eden yedi kişilik basın ekibinden bir gazeteciyi öldürmekle suçladı. UNIFIL de saldırıyı doğrulayarak "Bir kişi trajik şekilde hayatını kaybetti" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/lubnan-ordusu-israil-bir-medya-ekibini-makineli-tufeklerle-hedef-aldi.jpg
Fotoğraf: Alon Cohen / Google Maps

Lübnan ordusu, ülkenin güney doğusundaki sınır kasabası Houla’da İsrail’in haber takibi yapan yedi kişilik bir gazeteci ekibi makineli tüfekle hedef aldığını duyurdu.

İsrail’in gazetecilere yönelik saldırısında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkede konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) İsrail’in sınır ötesine yönelik ateşinde kişinin öldüğü bildirdi.

UNIFIL yaptığı açıklamada, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin "önemli bir çatışma" sırasında "sınır yakınında mahsur kalan yedi kişi için" onlardan yardım istediğini söyledi. UNIFIL, sınırda sıkışıp kalan kişilerin hepsinin sivil olduğunu doğruladı.

UNIFIL, "Trajik bir şekilde, bu olay sırasında bir kişi hayatını kaybetti ve diğerleri başarıyla kurtarıldı" dedi. Açıklamada, İsrail güçlerinden "kurtarma operasyonunu kolaylaştırmak için" ateşi kesmelerini istedikleri ve onların da buna uyduğu belirtildi. Lübnan medyası ölen kişinin adını Muhammed Rebi el-Bikâî olarak verdi.

UNIFIL, Lübnan ve İsrail birlikleri arasında tampon görevi görüyor.

Filistin-İsrail Savaşı: 14 günde 21 gazeteci öldürüldü
Filistin-İsrail Savaşı: 14 günde 21 gazeteci öldürüldü
18 Ekim 2023
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

gazeteci ölümleri öldürülen gazeteciler Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Filistin-İsrail Savaşı: 14 günde 21 gazeteci öldürüldü
18 Ekim 2023
/haber/filistin-israil-savasi-14-gunde-21-gazeteci-olduruldu-286526
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
ilgili haberler
Filistin-İsrail Savaşı: 14 günde 21 gazeteci öldürüldü
18 Ekim 2023
/haber/filistin-israil-savasi-14-gunde-21-gazeteci-olduruldu-286526
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
Sayfa Başına Git