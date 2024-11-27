Lübnan, İsrail’e ateşkes anlaşmasına bağlı kalma çağrısı yaptı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mikati, “Hükümetimizin BMGK’nin 1701 sayılı kararını tüm hükümleriyle uygulama, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki varlığını güçlendirme ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile işbirliği yapma konularındaki kararlığını teyit ediyoruz.” dedi.

Mikati, İsrail’e ateşkes anlaşmasına bağlı kalma, Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme ve 1701 sayılı kararı uygulama çağrısı yaptı.

Lübnan’ın güneyinde güvenlik otoritesinin Lübnan ordusu olduğunu vurgulayan Mikati, İsrail’in “arkasına saklandığı bahanelerin boşa çıktığını” ifade etti.

Mikati, dünya ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunarak, Lübnan’ın “yıkılanları yeniden inşa etmek ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi için uzun bir yolculuğa” başladığını belirtti.

Lübnan ordusunun öncülüğünde devlet otoritesinin tüm ülkede hakim olması konusunda umutlu olduğunu belirten Mikati, Lübnan’ın güneyinde de silahlı kuvvetlerin varlığını güçlendireceğine vurgu yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 960’ı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, 15 bin 859 kişi yaralandı.

BMGK’nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in ‘Mavi Hat’ gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Hizbullah, varlık amacını doğrudan hedef alan bu maddeleri bugüne kadar kabul etmedi. Öte yandan İsrail, ateşkes için de bu maddelerin yerine getirilmesini talep ediyordu. Ancak ateşkesin başladığı 27 Kasım 2024 itibarıyla bu maddelerin sahada bir karşılığı olmadı.