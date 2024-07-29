Lübnan: İsrail saldırısı “sınırlı” olacak

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenledi.

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları dün, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerini vurdu. Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan’dan açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in ülkesine yönelik saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi.

Buhabib, Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli Al-Jadeed Televizyonu'na verdiği demeçte, İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında Mecdel Şems olayı nedeniyle artan gerilimle ilgili, Hizbullah Hareketi'nin vereceği karşılığın da benzer oranda olacağını belirtti.

İsrail: Topyekun savaş başlatmak istemiyoruz

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail ordusu, Mecdel Şems olayının ardından Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryoların arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" bilgisi paylaşıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkili de "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

İsrail güvenlik kabinesi toplandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirdi.

Netanyahu'nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savunma Bakanı'na Hizbullah'a karşılık vermeye ilişkin zamanı ve niteliği belirlemeleri görevini verdiği belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

“Lübnan’a gitmeyin” uyarısı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi şu ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu: ABD, Avustralya, Norveç, Almanya, ⁠İngiltere, ⁠Belçika, Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda, ⁠İrlanda.

Beyrut Havalimanı’ndaki uçuşlar askıya alındı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranına göre, dün (28 Temmuz) akşam yapılması planlanan tüm uçuşlar askıya alındı. Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerinde, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, dün Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini bu sabaha kadar ertelediğini duyurmuştu.

Mecdel Şems saldırısı İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı. Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

(AS)