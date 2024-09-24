Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 558'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve doğusuna yönelik saldırıları ikinci gününde devam ederken, can kaybı sayısı da artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 558’e, yaralananların sayısının ise 1835’e yükseldiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, hayatını kaybedenlerin 50’sinin çocuk, 95’inin kadın olduğunu belirten El-Ebyad, ayrıca Er-Risale İzci Derneği’nde görevli 4 ilk yardım çalışanın da ölenlerin arasında bulunduğunu kaydetti.

El-Ebyad, dün (23 Eylül) sabahtan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail’in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

İsrail’in Lübnan saldırılarında ikinci gün

Hastane ve ambulanslar hedef alındı

İsrail savaş uçaklarının 14 ambulans veya itfaiye aracının yanı sıra Bint Cebel Devlet Hastanesini de hedef aldığını aktaran El-Ebyad, bunun “İsrail saldırılarının vahşetinin bir başka örneği olduğunu” kaydetti.

El-Ebyad, ayrıca İsrail’in başkent Beyrut’un Dahiye bölgesine 20 Eylül’de düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk 55 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanı, güvenlik güçlerinin saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar yürüttüğünü, çok sayıda parçalanmış cansız beden olduğunu ifade etti.

“İç savaştan bu yana en kanlı gün”

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, dünkü açıklamasında İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana ‘en kanlı günü’ yaşadıklarını ifade etmişti.

Öte yandan ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurmuştu.

(VC)