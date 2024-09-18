Lübnan: İsrail'in çağrı cihazlarıyla düzenlediği saldırı savaş suçu

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırılarına aynı zamanda sertleşen söylemlerin de eşlik ettiğine dikkati çeken Hachem, İsrail'in uluslararası hukuk, BM kararları ve insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

"KİRLİ SAVAŞ" İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'a siber saldırı: 9 ölü 3 bine yakın yaralı

Hachem, İsrail'in dün düzenlediği "siber saldırının" binlerce kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğu dahil 9 kişinin ölmesine yol açtığını belirterek, "Bu saldırı savaş suçudur" dedi.

Saldırının çok ciddi olduğunu kaydeden Hachem, aynı zamanda bölgede çatışma ve panik halini de tetiklediğini ifade etti.

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarında siber saldırı düzenledi, çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail bir açıklama yapmadı.

Hizbullah’tan açıklama

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah, 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ölenlerin isimlerini açıkladı.

Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuş, nerede ve hangi sebeple öldüklerine ilişkin bilgi vermemişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.

Dayanışma ve yardım teklifi

Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin, Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek, yardım teklifinde bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti. Mısır'ın Lübnan'ın yanında yer aldığını belirten Abdulati, ülkesinin, yaralıların tedavisi için elinden gelen her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin Lübnan'da yaşanan tehlikeli gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Avadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, yaralı masum sivillerin acısını hafifletmek için mümkün olan en kısa sürede acil yardım sağlamak amacıyla Irak sağlık ekiplerinin ve acil durum ekiplerinin kardeş Lübnan'a gönderilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, çağrı cihazlarının patlaması olayında yaralanan Lübnanlıların tedavisi için gerekli her türlü tıbbi yardımın sunulması talimatı verdiğini söyledi. Safedi, Ürdün'ün, Lübnan'ın güvenliğinin, egemenliğinin ve istikrarının yanında yer aldığını ve Lübnan ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıları tedavi etmek için Lübnan'daki tüm Filistin hastanelerini açarak sağlık çalışanlarını seferber ettiklerini belirtti. Debbur, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yaralıların hastanelere kabul edilmesi ve onlara her türlü desteğin sağlanması talimatının yanı sıra Lübnan'daki Filistinlileri yaralılara destek için kan bağışında bulunmaya çağırdığını aktardı.

Hamas ve Husilerden destek

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, çağrı cihazlarının patlatılması kınandı, saldırı, "tüm yasa ve geleneklere meydan okuyan tehlikeli bir suç" olarak nitelendirildi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi de X platformundan yaptığı açıklamada, Lübnanlıların güçlü olduğunu ve çağrı cihazlarının patlatılması olayından etkilenmeyeceklerini ifade etti.

(AS)