Lübnan'dan Tel Aviv'e uzun menzilli füzelerle saldırı

İsrail'e Lübnan üzerinden ulaşan balistik füze saldırıları altında kalan Tel Aviv'de büyük bir yangının baş gösterdiği ve kentte sirenlerin çalmaya devam ettiği haberleri geliyor.

Muhammed Afif el-Nebulsi’nin öldürülmesinin ardından Saldırı İsrail ordusunun, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine 17 Kasım Pazar günü düzenldiği hava saldırılarında, Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif el-Nebulsi’nin öldürülmesinin ardından gerçekleştirildi. İsrail, Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif’i öldürdü

Ynet News'in haberine göre, Lübnan'dan fırlatılan ve kime ait olduğu bilinmeyen bir füze Ramat Gan'ın alışveriş merkezinde elektrik hattına isabet ederek yangına neden oldu ve boş bir otobüse zarar verdi.

Bölgeye yakın bir caddede meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. 54 yaşında bir kadın ağır bir başka kadın daha hafif yaralandı. Yaralıların tedavi için Petah Tikva'daki Rabin Tıp Merkezi'ne nakledildiği bildirildi.



(AEK)