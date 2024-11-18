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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 22:27
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2024 06:37
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Lübnan'dan Tel Aviv'e uzun menzilli füzelerle saldırı

Hizbullah'a atfedilen füze saldırısında Tel Aviv'de yangın çıktı; biri ağır beş kişi yaralandı. Tel Aviv, Netanya, Ramat Gan, Bnei Brak, Holon ve pek çok başka bölgede sığınaklara saklanma uyarıları yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Lübnan'dan Tel Aviv'e uzun menzilli füzelerle saldırı
Füze saldırıları sonrasında Tel Aviv/ynetnews.com

İsrail'e Lübnan üzerinden ulaşan balistik füze saldırıları altında kalan Tel Aviv'de büyük bir yangının baş gösterdiği ve kentte sirenlerin çalmaya devam ettiği haberleri geliyor.

Muhammed Afif el-Nebulsi’nin öldürülmesinin ardından

Saldırı İsrail ordusunun, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine 17 Kasım Pazar günü düzenldiği hava saldırılarında, Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif el-Nebulsi’nin öldürülmesinin ardından gerçekleştirildi.

İsrail, Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif’i öldürdü
İsrail, Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif’i öldürdü
18 Kasım 2024

Ynet News'in haberine göre, Lübnan'dan fırlatılan ve kime ait olduğu bilinmeyen bir füze Ramat Gan'ın alışveriş merkezinde  elektrik hattına isabet ederek yangına neden oldu ve boş bir otobüse zarar verdi.

Bölgeye yakın bir caddede meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. 54 yaşında bir kadın ağır bir başka kadın  daha hafif yaralandı. Yaralıların tedavi için Petah Tikva'daki Rabin Tıp Merkezi'ne nakledildiği bildirildi.

(AEK)

Haber Yeri
Tel Aviv
İsrail lübnan Hizbullah
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