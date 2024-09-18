Lübnan'da çağrı cihazlarıyla yapılan saldırıda ölü sayısı 12'ye çıktı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta bugün yaptığı basın toplantısında, çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığını ve ikisinin çocuk olduğunu, yaralı sayısının da 2 bin 750 ile 2 bin 800 arasında olduğunu belirten Ebyad, yaralı sayısının tam tespit edilememesinin bazı kişilerin farklı sağlık kurumlarına başvurmasından kaynaklandığını kaydetti.

300 kişi ağır yaralı

Ağır yaralı sayısının 300 civarında olduğunu ve yoğun bakımlarda tedavilerinin sürdüğünü aktaran Ebyad, patlamaların ardından hastanelere getirilen yaralılardan 460 kişinin ameliyat edildiğini, bunların çoğunluğunun göz ve yüz bölgelerinden yaralandığını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, "İsrail gibi düşman bir ülkeden her an bir saldırı bekledikleri" için, sağlık açısından tüm hazırlıkları ve tedarikleri tamamlama yönünde daha önce adımlar attıklarının altını çizdi.

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar sürüyor.

(AS)