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DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 16:35
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Lübnan: Çatışmalar, tehlikeli bir sürece evrildi

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırılar sonrası, “her türlü olasılığa hazır olduklarını” açıkladı, savaş istemediklerinin altını çizdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Lübnan: Çatışmalar, tehlikeli bir sürece evrildi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısı ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını kınayarak, bölgedeki çatışmaların farklı ve tehlikeli bir sürece evrildiği uyarısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre Mikati, mevcut durumu ele almak için Hükümet Sarayı'nda olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı öncesi açıklama yaptı. Beyrut'un İsrail tarafından bombalanmasını kınayan Mikati, “Başkentin hedef alındığı ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırı ile mevcut çatışma durumu büyük endişelere yol açacak açık tehlike durumuna dönüşmüştür” dedi.

Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastla ilgili de “Bu eylemin küresel endişe çemberini genişleteceği ve bölgede tehlike arz edeceğini görüyoruz” diye konuştu.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Heniyye de yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran’da kaldığı konuta düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail: Savaş istemiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırılar sonrası, “her türlü olasılığa hazır olduklarını” açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, savaş istemediklerinin de altını çizdi.

Mısır: Bölgesel çatışmalara sebep olabilir

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in son 2 günde tehlikeli gerilimi tırmandırma politikaları” kınandı.

Bu tehlikeli tırmanışın bölgede ciddi güvenlik sonuçlarına yol açacak çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, suikast politikaları ve ülkelerin egemenliğini ihlal etmenin bölgesel çatışmalara sebep olabileceğine dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası etkin güçlere, sorumlulukları gereği, Orta Doğu'da yaşanan bu gerilimin kontrolden çıkmadan önüne geçmeleri çağrısında bulunuldu.

(AS)

İsrail lübnan beyrut
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/haber/erdogan-heniyye-suikastini-kinadi-filistinlileri-sindirmeye-yonelik-bir-alcaklik-298045
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