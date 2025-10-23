Louvre Müzesi’nin müdürü istifa etti

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre’un müdürü, 19 Ekim’de tarihi eserlerin çalındığı soygunu önleyemediklerini kabul ederek istifasını sundu.

Müze Müdürü Laurence des Cars, dün (22 Ekim) Senato Kültür Komisyonu’nda ifade verdi.

Soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını söyleyen müze müdürü, yaşanan olayı kendileri açısından “büyük bir başarısızlık” olarak değerlendirdi.

Müze içinde karakol kurulması çağrısı

Laurence des Cars, bu konuda “sorumluluğunu kabul ettiğini” belirterek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunduğunu; ancak istifasının reddedildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 2021’de göreve gelen Laurence des Cars, yıllardır korudukları eserlerin çalınmasının müze çalışanları açısından “derin bir yara” olduğunu söyledi.

Soygun sırasında alarmların çalıştığını; ancak müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu ve soygunun hedefi olan Apollo Galerisi’ni gösteren kameranın farklı bir yöne baktığını aktaran müze müdürü, “müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması için” çağrıda bulundu.

