HABER
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 17:57
2 dk Okuma

Louvre Müzesi’nin müdürü istifa etti

Laurence des Cars’ın istifası, Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından reddedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Louvre Müzesi’nin müdürü istifa etti
Fotoğraf: Canva

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre’un müdürü, 19 Ekim’de tarihi eserlerin çalındığı soygunu önleyemediklerini kabul ederek istifasını sundu.

Müze Müdürü Laurence des Cars, dün (22 Ekim) Senato Kültür Komisyonu’nda ifade verdi.

Soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını söyleyen müze müdürü, yaşanan olayı kendileri açısından “büyük bir başarısızlık” olarak değerlendirdi.

Louvre Müzesi’nde yedi dakikada büyük soygun
Louvre Müzesi’nde yedi dakikada büyük soygun
20 Ekim 2025

Müze içinde karakol kurulması çağrısı

Laurence des Cars, bu konuda “sorumluluğunu kabul ettiğini” belirterek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunduğunu; ancak istifasının reddedildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 2021’de göreve gelen Laurence des Cars, yıllardır korudukları eserlerin çalınmasının müze çalışanları açısından “derin bir yara” olduğunu söyledi.

Soygun sırasında alarmların çalıştığını; ancak müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu ve soygunun hedefi olan Apollo Galerisi’ni gösteren kameranın farklı bir yöne baktığını aktaran müze müdürü, “müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması için” çağrıda bulundu.

Louvre’dan Dahomey’ye: Müze duvarlarının ardındaki kolonyalizm
Louvre’dan Dahomey’ye: Müze duvarlarının ardındaki kolonyalizm
21 Ekim 2025

Ne olmuştu?

Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşti.

Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden “paha biçilemez” değerde 9 eser çalındı. Soyguncuların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç ise hasarlı halde müzenin dışında bulundu.

Tarihi değeri olan 8 mücevheri çalan 4 kişinin soygunu yalnızca 7 dakika sürdü.

Sayıştay’ın ön raporuna göre, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında “sürekli” ve “önemli oranda” gecikmeler yaşandı ve bu durum güvenlik açığı yarattı.

Çalınan eserlerin maddi değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. (TY)

ilgili haberler
Louvre Müzesi, soygundan sonra ziyarete açıldı
22 Ekim 2025
/haber/louvre-muzesi-soygundan-sonra-ziyarete-acildi-312788
Louvre’dan Dahomey’ye: Müze duvarlarının ardındaki kolonyalizm
21 Ekim 2025
/yazi/louvredan-dahomeyye-muze-duvarlarinin-ardindaki-kolonyalizm-312741
Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunu gerçekleştirenler aranıyor
21 Ekim 2025
/haber/louvre-muzesindeki-buyuk-soygunu-gerceklestirenler-araniyor-312736
Louvre Müzesi’nde yedi dakikada büyük soygun
20 Ekim 2025
/haber/louvre-muzesinde-yedi-dakikada-buyuk-soygun-312699
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git