ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 09:48
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 09:53
3 dk Okuma

Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunu gerçekleştirenler aranıyor

Fransa Komünist Parti Sözcüsü Ian Brossat: “Soygun, Fransa’yı utanç verici bir duruma düşürdü.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunu gerçekleştirenler aranıyor
Fotoğraf: Pixabay

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre’da 19 Ekim sabahı yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan dört kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Soygunla ilgili soruşturmayı Fransız yetkililer yürütecek; ancak uluslararası bir bağlantı olduğundan şüphelenilirse Interpol’ün Kültürel Miras Suçları birimi de devreye girecek. Interpol, Napolyon’un taç mücevherlerinin çalınan sanat eserleri ve tarihi objeler veri tabanına eklendiğini X üzerinden doğruladı.

CNN International’da yer alan habere göre, Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin soygunun ülkenin en köklü kurumlarından birindeki ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koyduğunu söyledi.

Darmanin, France Inter radyosuna “Fransız halkı, soyulduğunu hissediyor,” dedi.

Çalınan eserler arasında 19. yüzyıl Fransız kraliçeleri Marie-Amélie ve Hortense’ye ait safir taç, kolye ve tek küpe; Napolyon Bonapart’ın ikinci eşi İmparatoriçe Marie-Louise’in zümrüt seti, bir relik broş ile İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç ve fiyonk biçimli broş bulunuyor.
Louvre Müzesi’nde dört dakikada büyük soygun
Louvre Müzesi’nde dört dakikada büyük soygun
20 Ekim 2025

“Yüzyılın soygunu”

Fransa kamuoyunda “yüzyılın soygunu” olarak nitelenen tarihi eserlerin çalındığı olaya tepkiler büyürken, hükümet de müzelerde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.

Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi François-Xavier Bellamy, BFMTV’ye yaptığı açıklamada olanlara inanamadığını belirterek, “Fransa’nın en değerli varlığı olan olağanüstü mirasını koruyamamasını bir başarısızlık,” olarak niteledi.

Bellamy, “Soygun son derece basitti çünkü açıkça tamamen kusurlu bir güvenlik sisteminin zaaflarından yararlanıyordu,” diye konuştu.

Ulusal Birlik (RN) Partisi Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu ise RTL kanalında katıldığı programda, hükümet krizlerinin yaşandığı siyaset arenasını hatırlatarak, “Soygun, kırılgan ulusal bağlam hakkında çok şey anlatıyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Komünist Parti (PC) Sözcüsü Ian Brossat, France Info’ya yaptığı açıklamada, soygunun “Fransa’yı utanç verici bir duruma düşürdüğünü” söyledi. Brossat, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye “bu tür olayların yeniden yaşanmaması için somut plan” sunması çağrısında bulundu.

Sayıştay raporuna yansıyan güvenlik açığı

Sayıştayın hazırladığı ön raporda ise müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında “sürekli” ve “önemli oranda” gecikmelerin yaşandığı belirtilerek, bu durumun güvenlik açığı yarattığı sonucuna varıldı.

Tamamının kasım başında yayımlanması beklenen raporda, soygunun gerçekleştiği müzenin Apollon Galerisi’nin bulunduğu Denon bölümündeki salonların üçte birinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.

Müzeye son beş yılda yalnızca 138 kamera yerleştirildiği bildirilen raporda, yıllık 323 milyon euro’luk işletme bütçesine rağmen müze yönetiminin ihtiyaçlara yönelik yeterli taahhütlerde bulunmadığına dikkat çekildi.

Müze çalışanları haziran ayında “aşırı kalabalık ve personel eksikliği” gerekçesiyle greve gitmişti.

Sendikalar, kitlesel turizmin çok sayıda odaya az güvenliğin bakmasına neden olduğunu ve müze içindeki inşaat alanları, yükleme bölgeleri ile ziyaretçi akışının kesiştiği noktaların güvenlik açısından zayıf olduğunu ifade ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Louvre Müzesi soygunu Louvre müzesi Fransa paris kültürel miras interpol
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Louvre soygununun akla getirdiği Yeşil Kubbe ve Dahomey
Bugün 14:50
/yazi/louvre-soygununun-akla-getirdigi-yesil-kubbe-ve-dahomey-312741
Sayfa Başına Git