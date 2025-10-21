Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunu gerçekleştirenler aranıyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre’da 19 Ekim sabahı yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan dört kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Soygunla ilgili soruşturmayı Fransız yetkililer yürütecek; ancak uluslararası bir bağlantı olduğundan şüphelenilirse Interpol’ün Kültürel Miras Suçları birimi de devreye girecek. Interpol, Napolyon’un taç mücevherlerinin çalınan sanat eserleri ve tarihi objeler veri tabanına eklendiğini X üzerinden doğruladı.
CNN International’da yer alan habere göre, Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin soygunun ülkenin en köklü kurumlarından birindeki ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koyduğunu söyledi.
Darmanin, France Inter radyosuna “Fransız halkı, soyulduğunu hissediyor,” dedi.
Louvre Müzesi’nde dört dakikada büyük soygun
“Yüzyılın soygunu”
Fransa kamuoyunda “yüzyılın soygunu” olarak nitelenen tarihi eserlerin çalındığı olaya tepkiler büyürken, hükümet de müzelerde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.
Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi François-Xavier Bellamy, BFMTV’ye yaptığı açıklamada olanlara inanamadığını belirterek, “Fransa’nın en değerli varlığı olan olağanüstü mirasını koruyamamasını bir başarısızlık,” olarak niteledi.
Bellamy, “Soygun son derece basitti çünkü açıkça tamamen kusurlu bir güvenlik sisteminin zaaflarından yararlanıyordu,” diye konuştu.
Ulusal Birlik (RN) Partisi Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu ise RTL kanalında katıldığı programda, hükümet krizlerinin yaşandığı siyaset arenasını hatırlatarak, “Soygun, kırılgan ulusal bağlam hakkında çok şey anlatıyor,” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Komünist Parti (PC) Sözcüsü Ian Brossat, France Info’ya yaptığı açıklamada, soygunun “Fransa’yı utanç verici bir duruma düşürdüğünü” söyledi. Brossat, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye “bu tür olayların yeniden yaşanmaması için somut plan” sunması çağrısında bulundu.
Sayıştay raporuna yansıyan güvenlik açığı
Sayıştayın hazırladığı ön raporda ise müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında “sürekli” ve “önemli oranda” gecikmelerin yaşandığı belirtilerek, bu durumun güvenlik açığı yarattığı sonucuna varıldı.
Tamamının kasım başında yayımlanması beklenen raporda, soygunun gerçekleştiği müzenin Apollon Galerisi’nin bulunduğu Denon bölümündeki salonların üçte birinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.
Müzeye son beş yılda yalnızca 138 kamera yerleştirildiği bildirilen raporda, yıllık 323 milyon euro’luk işletme bütçesine rağmen müze yönetiminin ihtiyaçlara yönelik yeterli taahhütlerde bulunmadığına dikkat çekildi.
Müze çalışanları haziran ayında “aşırı kalabalık ve personel eksikliği” gerekçesiyle greve gitmişti.
Sendikalar, kitlesel turizmin çok sayıda odaya az güvenliğin bakmasına neden olduğunu ve müze içindeki inşaat alanları, yükleme bölgeleri ile ziyaretçi akışının kesiştiği noktaların güvenlik açısından zayıf olduğunu ifade ediyor. (TY)