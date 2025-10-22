Louvre Müzesi, soygundan sonra ziyarete açıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, 19 Ekim’de 9 tarihi eserin çalındığı soygunun ardından üç gün sonra ziyaretçilere yeniden açıldı.

Müze yönetimi, soygunun hedefi olan Apollo Galerisi’nin ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Müze Müdürü Laurence des Cars, müzenin güvenlik önlemleriyle ilgili sorular çerçevesinde bugün, Fransız Senatosu Kültür Komitesi tarafından sorgulanacak. 2021’den bu yana Louvre’u yöneten des Cars, pazar günü gündüz saatlerinde sadece yedi dakikada gerçekleşen soygundan bu yana kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, müzenin müdürünün zarar miktarını 88 milyon euro (yaklaşık 4.3 milyar TL) olarak tahmin ettiğini söyledi.

Yetkililer, mücevherlerin karaborsada satılmak üzere eritilmesinden endişe ediyor. Sanat eseri kurtarma uzmanı Christopher A. Marinello ise “Bu tür mücevherleri çalan hırsızlar onları satmak için değil, eritip taşlarını çıkarmak için çalıyor,” diyerek soyguncuların sanat eserlerine ve kültürel mirasa saygı duymadıklarını belirtti.

Beccuau ise soyguncuların mücevherleri eritmeye kalkışsalar bile, eserlerin gerçek değerine ulaşamayacaklarını ve tüm kazancı elde edemeyeceklerini söyledi.

Müzeden çalınan eserler arasında 19. yüzyıl Fransız kraliçeleri Marie-Amélie ve Hortense’ye ait safir taç, kolye ve tek küpe; Napolyon Bonapart’ın ikinci eşi İmparatoriçe Marie-Louise’in zümrüt seti, bir relik broş ile İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç ve fiyonk biçimli broş bulunuyor, (Fotoğraf: Interpol).

60 kişilik özel ekip kuruldu

Fransız yetkililer, soyguncuların yakalanması ve çalınan eserlerin geri alınması amacıyla 60 kişilik özel bir ekip kurduklarını açıklarken, koleksiyonun parçalar halinde yurt dışına çıkarılması ihtimaline karşı Interpol de devreye girdi.

Çalınan mücevherler, Interpol’ün “Çalınan Sanat Eserleri” veritabanına eklendi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı ülkeler arasında yapılan özel protokol gereği, gümrük kapılarındaki “Kırmızı Liste”ler güncellenecek, çalınan eserlerin detayları bu listelere işlenecek ve Dışişleri bakanlıkları aracılığıyla eserlerin satılması veya alınması yasaklanacak.

Yetkililer, soyguncuların bir kamyon üzerine yerleştirilmiş merdivenle müzeye girerek, elmaslı bir taç da düşürerek kaçtıkları yönünde örgütlü bir suç teorisi üzerinde çalışıyor.

Soygunda dört kişinin rol aldığı ve olay yerinde bulunan parmak izlerinin incelendiği bildirildi. Polis, müze çevresindeki kameraları ve Paris çıkışlarındaki ana yolları inceleyerek kaçan şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: France 24, AFP, Sky News. (TY)